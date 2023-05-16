新华社巴黎5月15日电（记者唐霁 刘芳）法国总统马克龙15日宣布，当天在巴黎近郊凡尔赛宫举行的第六届“选择法国”国际商务峰会共吸引投资130亿欧元，预计将创造8000个直接就业岗位。

法国每年举办一届“选择法国”国际商务峰会，旨在吸引投资、创造就业。今年峰会主题是“为可持续发展的未来投资”，邀请约400名嘉宾参会，包括200多名国际企业负责人。本次峰会共达成项目意向28个，集中在电池、核能、光伏、制药等行业。

马克龙在社交媒体推特上介绍了部分投资意向。其中，总部位于英国伦敦的核能初创公司newcleo计划2030年前向法国投资30亿欧元开发新一代核反应堆；瑞典家具巨头宜家计划在法国投资超过9亿欧元加速企业生态和能源转型，并提高在法国的物流能力；英国葛兰素史克公司也将注资近4亿欧元对其法国生产基地进行现代化、数字化和脱碳改造。

当天，马克龙单独会见了参加峰会的美国特斯拉公司首席执行官、太空探索技术公司创始人埃隆·马斯克，双方讨论了法国经济的吸引力、电动汽车和能源领域取得的重大进展，以及数字监管等问题。

法国媒体报道说，法国政府近期采取一系列措施加速推进再工业化，“选择法国”国际商务峰会是其中重要一步。

马克龙上周宣布，法国将采取“绿色产业税收抵免”措施，以支持电池及组件、热泵、风力涡轮机和太阳能电池板的本土生产。他说，这一措施将是法国“绿色产业法案”的一部分，“有望在2030年之前带动200亿欧元投资”。

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