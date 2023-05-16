人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“选择法国”国际商务峰会吸引投资130亿欧元

2023年05月16日13:39 | 来源：新华网
小字号

　　新华社巴黎5月15日电（记者唐霁 刘芳）法国总统马克龙15日宣布，当天在巴黎近郊凡尔赛宫举行的第六届“选择法国”国际商务峰会共吸引投资130亿欧元，预计将创造8000个直接就业岗位。

　　法国每年举办一届“选择法国”国际商务峰会，旨在吸引投资、创造就业。今年峰会主题是“为可持续发展的未来投资”，邀请约400名嘉宾参会，包括200多名国际企业负责人。本次峰会共达成项目意向28个，集中在电池、核能、光伏、制药等行业。

　　马克龙在社交媒体推特上介绍了部分投资意向。其中，总部位于英国伦敦的核能初创公司newcleo计划2030年前向法国投资30亿欧元开发新一代核反应堆；瑞典家具巨头宜家计划在法国投资超过9亿欧元加速企业生态和能源转型，并提高在法国的物流能力；英国葛兰素史克公司也将注资近4亿欧元对其法国生产基地进行现代化、数字化和脱碳改造。

　　当天，马克龙单独会见了参加峰会的美国特斯拉公司首席执行官、太空探索技术公司创始人埃隆·马斯克，双方讨论了法国经济的吸引力、电动汽车和能源领域取得的重大进展，以及数字监管等问题。

　　法国媒体报道说，法国政府近期采取一系列措施加速推进再工业化，“选择法国”国际商务峰会是其中重要一步。

　　马克龙上周宣布，法国将采取“绿色产业税收抵免”措施，以支持电池及组件、热泵、风力涡轮机和太阳能电池板的本土生产。他说，这一措施将是法国“绿色产业法案”的一部分，“有望在2030年之前带动200亿欧元投资”。

(责编：燕勐、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部