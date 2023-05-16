人民网里约热内卢5月14日电（记者陈一鸣）当地时间12日，厦门市与巴西东北部城市福塔莱萨市签署友好城市协议，正式建立友好城市关系。

当地时间5月11日，巴西塞阿腊州州长德弗雷塔斯会见由厦门市委副书记、市长黄文辉（右）率领的代表团，中国驻累西腓总领事馆副总领事王可（左）陪同厦门市代表团参加会见。中国驻累西腓总领事馆供图

率团访问福塔莱萨市的厦门市委副书记、市长黄文辉在协议签署仪式上表示，厦门市与福塔莱萨市签署友好城市协议，开启了双方务实交往的全新篇章，福塔莱萨市成为厦门市在南美洲的第一座国际友城。希望以此次签约为起点，两市携手同行，加快推动双方在经贸、文化、教育、卫生等领域务实合作。

福塔莱萨市议长加德尔·罗林代表市长出席协议签署仪式，他积极评价厦门市经济社会发展成果，表示福塔莱萨市和厦门市优势相近，愿双方在金砖合作框架下，加强发展经验交流，在可持续发展、科技创新、人文交流等领域取得更多合作成果。

中国驻巴西大使祝青桥向厦门市和福塔莱萨市结为友好城市发来贺信，希望双方以建立友城为契机，以金砖合作为依托，发挥互补优势，加强在贸易投资、绿色经济、数字经济、科技创新等领域合作，促进文化、教育等人文领域交流互鉴，为推动新时代中巴关系发展添砖加瓦。

中国驻累西腓总领事馆副总领事王可在仪式上宣读了祝青桥大使的贺信，并祝贺福塔莱萨市成为厦门市在南美洲的第一座国际友城。王可在致辞中表示，中国驻累西腓总领事馆愿继续发挥桥梁作用，支持两市深化友城关系，期待两市秉持“开放、包容、合作、共赢”，打造引领中巴地方交往的友城关系。

厦门市与福塔莱萨市都举办过金砖国家领导人会晤，双方结为友好城市被称作“金砖双城”的合作。

福建省与福塔莱萨市所在的塞阿腊州早在2001年便建立友好省州关系。塞阿腊州州长德弗雷塔斯11日在会见厦门市代表团时表示，塞阿腊州高度重视对华关系，期待与福建省和厦门市在金砖合作框架下，继续加强科技创新、清洁能源、教育医疗等方面的交流合作。

黄文辉向德弗雷塔斯介绍了厦门市情况并回顾对巴合作成果，表示厦门市愿与塞阿腊州一道参与金砖创新基地建设，进一步挖掘各领域合作潜力，推动厦门市与巴西交流合作再上新台阶。

陪同厦门市代表团参加会见的王可对德弗雷塔斯表示，在两国元首外交引领下，中国和巴西全面战略伙伴关系不断深化。福建省与塞阿腊州建立友好省州关系20多年来，双方交流互动频密，合作成果丰硕。此次厦门市市长率团来访，是两省州友好关系的充分体现。中国驻累西腓总领事馆愿继续发挥桥梁作用，推动双方加强合作，造福两地民众。

厦门市人民政府外事办公室主任张权、厦门市金砖创新基地建设领导小组办公室常务副主任黄峰、厦门市商务局副局长林珍雅等出席有关活动。

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