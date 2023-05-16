新华社北京5月15日电（记者马卓言）针对七国集团（G7）广岛峰会或将发表有关“经济安保”的附属声明，强调反制“经济胁迫”，外交部发言人汪文斌15日表示，“经济胁迫”这顶帽子毫无疑问是美国最配戴，日方对此应该有深切体会。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，知情人士称，七国集团广岛峰会或将发表有关“经济安保”的附属声明，强调反制“经济胁迫”，维护供应链韧性并实现公平竞争，并在半导体、关键矿物等领域摆脱对中国依赖。中方对此有何评论？

“说到‘经济胁迫’，这顶帽子毫无疑问是美国最配戴。”汪文斌说，作为上世纪80年代“广场协议”的受害者，日方对此应该有深切体会。如果七国集团国家真正关注经济安全的话，就应当要求美国立即停止以国家安全为名行打压、遏制他国之实，停止滥施单边霸凌行径，停止胁迫盟友搞排他性小圈子，停止扰乱全球产业链供应链安全稳定，停止将世界分裂成两大市场、两套体系。这是当前世界经济面临的首要威胁。

汪文斌表示，美国胁迫有关国家对中国大搞经济脱钩、科技封锁，无理打压中国企业，绝不是什么“公平竞争”，而是严重违背市场经济原则和世贸组织规则。

汪文斌说，如果G7国家真正关注经济安全的话，就应当要求美国不得以不断提高债务上限的方式解决国内的债务违约问题，纠正激进调整货币政策的做法，不要将美国国内的风险转嫁给全世界。如果G7国家真正关注经济安全的话，就应当立即查明并严惩北溪管线爆炸案真凶，维护重要跨国基础设施安全。

“我们敦促美日等G7国家，身为‘富国俱乐部’成员，不能只从G7等少数国家利益出发，损害国际社会绝大多数国家的利益，而应顺应开放包容的时代大势，多想想如何为世界的和平、稳定与发展做些实实在在的好事。”汪文斌说，“日本作为G7轮值主席国不要为虎作伥，不要做经济胁迫的同谋和帮凶。”

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