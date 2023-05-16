新华社北京5月15日电 国务院总理李强5月15日上午在人民大会堂会见来华进行国事访问的厄立特里亚总统伊萨亚斯。

5月15日，国务院总理李强在北京人民大会堂会见来华进行国事访问的厄立特里亚总统伊萨亚斯。新华社记者 饶爱民 摄

李强表示，中厄建交30年来，两国政治互信牢固，合作日益紧密。去年，习近平主席同总统先生决定将中厄关系提升为战略伙伴关系，为两国深化各领域合作注入了新的强劲动力。中国愿同厄立特里亚不断丰富中厄战略伙伴关系内涵，提升两国合作的战略性和可持续性，实现共赢发展。

李强指出，双方要深入对接各自经济社会发展战略，就制定产业发展规划以及工业园区建设、支持重点行业发展等加强交流。深化基础设施、海洋渔业、水资源、能矿开发等领域合作，培育数字经济、绿色经济、蓝色经济等合作新增长点。中国将继续为厄立特里亚经济社会发展提供力所能及的帮助。双方要在地区和国际事务中进一步密切协调配合，落实中非合作论坛“九项工程”和“非洲之角和平发展构想”，坚持真正的多边主义，坚决反对强权霸凌，捍卫中厄及广大发展中国家共同利益，维护世界和平发展和国际公平正义。

伊萨亚斯表示，厄方感谢中方为厄实现独立和发展提供的坚定支持，高度赞赏中方为维护世界和平、开辟人类现代化新路径作出的重要贡献。厄方愿同中方加强友好合作，借鉴中国经验，推动厄中战略伙伴关系进一步发展，谱写非中友谊新篇章，共同反对霸权主义，携手构建更加公平、公正的国际秩序。

秦刚等参加会见。

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