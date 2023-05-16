人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

欧盟上调今明两年欧盟和欧元区经济增长预期

2023年05月16日08:30 | 来源：新华网
小字号

　　新华社布鲁塞尔5月15日电（记者康逸）欧盟委员会15日发布2023年春季经济展望报告说，受能源价格下降、供应瓶颈好转以及强劲的劳动力市场表现影响，该委员会决定上调今明两年欧盟和欧元区经济增长预期。

　　报告预计，2023年和2024年欧盟经济将分别增长1.0%和1.7%，好于今年2月冬季展望报告中预测的0.8%和1.6%，同时今明两年欧元区经济将分别增长1.1%和1.6%。

　　报告还预计，2023年欧盟通胀率将达到6.7%，2024年将降至3.1%。今明两年欧元区的通胀率将达5.8%和2.8%。

　　报告指出，随着能源价格下降，欧元区整体通胀情况在2023年第一季度有所好转，但核心通胀依然具有粘性。今年3月，欧元区核心通胀率达到历史高点，但预计随着工资压力缓解和融资条件收紧，通胀率将逐步下降。

　　欧盟委员会负责经济事务的委员真蒂洛尼在新闻发布会上表示，融资条件收紧将对经济活动产生负面影响。借贷成本上升，流向企业和家庭的信贷也在减速。特别是在美国和瑞士经历银行业危机之后，可能导致贷款标准的收紧。同时，更高利率也导致了贷款需求的下降。

　　真蒂洛尼说，欧盟经济前景好于预期，但下行风险有所增加。一旦出现高于预期的核心通胀率，将导致更强烈的货币政策反应，对投资和消费产生广泛的宏观经济影响。此外，与欧盟外部环境有关的风险仍然很高。银行业动荡后出现的新不确定性，或与地缘政治紧张局势相关的不确定性，加剧了对利率上升影响脆弱新兴市场的长期担忧。

(责编：燕勐、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部