新华社布鲁塞尔5月15日电（记者康逸）欧盟委员会15日发布2023年春季经济展望报告说，受能源价格下降、供应瓶颈好转以及强劲的劳动力市场表现影响，该委员会决定上调今明两年欧盟和欧元区经济增长预期。

报告预计，2023年和2024年欧盟经济将分别增长1.0%和1.7%，好于今年2月冬季展望报告中预测的0.8%和1.6%，同时今明两年欧元区经济将分别增长1.1%和1.6%。

报告还预计，2023年欧盟通胀率将达到6.7%，2024年将降至3.1%。今明两年欧元区的通胀率将达5.8%和2.8%。

报告指出，随着能源价格下降，欧元区整体通胀情况在2023年第一季度有所好转，但核心通胀依然具有粘性。今年3月，欧元区核心通胀率达到历史高点，但预计随着工资压力缓解和融资条件收紧，通胀率将逐步下降。

欧盟委员会负责经济事务的委员真蒂洛尼在新闻发布会上表示，融资条件收紧将对经济活动产生负面影响。借贷成本上升，流向企业和家庭的信贷也在减速。特别是在美国和瑞士经历银行业危机之后，可能导致贷款标准的收紧。同时，更高利率也导致了贷款需求的下降。

真蒂洛尼说，欧盟经济前景好于预期，但下行风险有所增加。一旦出现高于预期的核心通胀率，将导致更强烈的货币政策反应，对投资和消费产生广泛的宏观经济影响。此外，与欧盟外部环境有关的风险仍然很高。银行业动荡后出现的新不确定性，或与地缘政治紧张局势相关的不确定性，加剧了对利率上升影响脆弱新兴市场的长期担忧。

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