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巴西加大科技创新投入

本报记者  时元皓
2023年05月16日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　2023年里约网络峰会日前在巴西里约热内卢举行，来自90多个国家和地区的超过两万名参会者、900多家初创公司和超过500名投资者深入讨论了人工智能、数据科学、教育、电子商务、气候变化等话题。高温天气挡不住人们参加网络峰会的热情，会场上，听讲座的人们从室内挤到了室外。

　　近年来，巴西不断加大科技创新领域投入力度。在世界知识产权组织公布的全球创新指数排名中，巴西从2019年的第六十六位上升至2022年的第五十四位。巴西政府在2020年制定了2021—2024年“国家创新战略”，从人力资源、知识产权保护、市场服务等多个方面为企业创新提供保障，并针对创新领域就业、高等教育机构课程、创新文化激励等设置了具体目标。在该战略指导下，50余项倡议被提出并由包括科技部、教育部、通信部等在内的部委或机构负责具体拨款实施。例如，2021年—2022年间，巴西工业发展署负责投入700万巴西雷亚尔（1元人民币约合0.7雷亚尔）为中小企业提供咨询服务和财务支持，以推动这些企业的数字转型。

　　巴西还通过财税政策激励企业创新。近日，在与企业家的会谈中，巴西科技部长卢西亚娜·桑托斯表示，巴西政府致力于扩大于2005年推出的“良善法案”的受益范围。该法案旨在鼓励巴西私营企业在研发与创新方面加大投资，符合标准的科研投入可以抵消企业所得税等税费。目前，新的法案正在国会讨论，新法案将扩大适用范围，让更多企业受益。

　　去年11月，里约热内卢市政府启动投资近4000万雷亚尔将该市一处旧仓库改造为占地1万平方米、可容纳400家初创企业的科技中心，入驻企业可以享受2%的市政服务税优惠税率，预计创造5000至1万个就业岗位。该市市长爱德华多·帕埃斯表示，政府将设立公共基金鼓励技术创新型企业入驻，“我们要努力把里约热内卢建设成为拉丁美洲的创新之都”。

　　为鼓励初创企业积极参与技术创新，巴西小微企业支持服务中心设立专门机构助力初创企业发展，帮助企业寻找合作伙伴、获得融资支持等。该机构还在创新企业云集的圣保罗州设立了“未来初创企业奖”。在2023年度评选中，有103家初创企业脱颖而出，涉及生物技术、循环经济、人工智能等诸多领域。该中心相关负责人玛利亚·米格利诺表示，这些初创企业与技术复杂且研发周期长的“深度科技”息息相关，获奖企业为其他众多初创企业提供了创新范例。

　　“让科技和创新服务于国家的再工业化，是巴西政府的优先事项和当代社会的迫切需求。”桑托斯表示，巴西未来将继续通过多种方式支持科技创新，努力将科技创新成果转化为产品和服务，不断改善巴西民众的生活质量。

　　（本报里约热内卢5月15日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月16日 17 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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