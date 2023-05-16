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非洲多国努力应对暴雨灾害

本报记者  邹  松
2023年05月16日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　自今年4月开始，非洲中部地区出现持续性强降雨天气，刚果（金）、卢旺达、布隆迪等国遭受严重洪涝灾害。目前，地区各国政府正积极展开救灾行动，联合国和其他多个国际组织也在持续进行紧急援助。

　　刚果（金）东部南基伍省近日连降暴雨，导致河流泛滥并引发泥石流。截至目前，已造成至少438人死亡，超过5500人下落不明，大量农田和数千房屋被冲毁。南基伍省省长卡西表示，尽管困难重重，救援行动仍在继续，“我们正处于一场灾难中，必须加快救援速度”。目前，救援人员正把受洪水影响的居民转移到更安全的地方，并全力救护伤者。刚果（金）总统齐塞克迪表示，已派出工作组协助当地应对洪灾。

　　卢旺达和布隆迪不久前也遭受洪水袭击。据联合国人道主义机构统计，洪灾和山体滑坡已在这两国造成数百人死亡，超过3000个家庭流离失所。目前卢旺达政府已为受灾居民发放救济物资，并将民众疏散转移至安全地区。政府还承诺将投入约9850万美元用于重建受洪水和山体滑坡影响的公共基础设施。

　　“气候变化越来越显示其极端性。”国际危机组织非洲气候、环境和冲突分析师纳扎里尼·莫希瑞分析称，“季节性洪水在该地区很常见，但如此严重的洪灾并不寻常。极端气候灾害给当地民众生活造成巨大破坏，也使当地应急机构承受空前压力。”

　　联合国环境规划署非洲区域办公室副主任理查德·穆南分析称，气温上升正在增加极端天气事件的频率，而非洲升温的速度是全球平均水平的两倍，这意味着未来可能有更多的极端天气事件。联合国秘书长古特雷斯表示，这是气候变化加剧对欠发达国家造成灾难性影响的又一例证。

　　卢旺达环境非政府组织农村环境与发展组织主任加舒巴表示，卢旺达每年因暴雨损失近6亿吨土壤，其中坡地损失最大。“卢旺达政府一直非常重视应对气候变化能力建设，但仅依靠自身力量是不够的。发达国家是温室气体的最大排放源，这些国家除了关注自身的气候问题，还应帮助卢旺达等发展中国家提高复原能力。”

　　卢旺达总统保罗·卡加梅表示：“我们正在通过投资水资源管理、恢复植被区的储水能力等方式来应对可能的气象灾害，同时还需要找到更可持续的农业发展模式。”

　　（本报约翰内斯堡电）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月16日 17 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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