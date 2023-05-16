本报北京5月15日电 （记者张贺）中国—世界粮食计划署南南合作知识共享国际论坛15日在北京联合国大楼成功举办。来自18个国家的政府部门、驻华使馆、科研和学术机构以及多个国际组织的近百位代表线上线下参会，深入探讨推动南南合作数字创新转型的可行路径。本次论坛由联合国世界粮食计划署和中国外文局共同主办，世界粮食计划署农村发展卓越中心和中国互联网新闻中心承办。

中国外文局局长杜占元在开幕致辞中表示，推动知识共享需要广泛凝聚国际社会的共识和合力，维护以联合国为核心的国际体系，发挥高校、研究机构、智库、社团等的专业优势，加强媒体宣介和交流对话，打造开放、公平、公正的科技发展和知识共享环境。

联合国世界粮食计划署驻华代表屈四喜在主持开幕式时强调，南南合作知识分享平台对于应对数字化时代日益增长的知识共享需求、进一步促进发展中国家在提升粮食安全水平和农村转型方面至关重要，期待各技术合作伙伴贡献智慧和专长，推动平台成为南南合作创新解决方案的知识枢纽。

中国农业农村部国际合作司一级巡视员倪洪兴在致辞中表示，希望南南合作知识分享平台及云学校能够更好地总结中国在小农发展、韧性粮食系统、农业价值链、农业生物多样性和应对气候变化等方面的经验，以帮助更多发展中国家用更有效、更具创新性的方式提高粮食生产和防灾能力。

联合国发展系统驻华协调员常启德表示，中国的发展经验为绝大多数发展中国家树立了榜样。中国用占世界不足10%的耕地面积，养活了地球上近20%的人口。2020年还宣布在全国范围内消除了绝对贫困，这是实现联合国可持续发展第一项目标即消除贫困的重大进展。中国目前正着力推进乡村振兴，促进乡村繁荣，缩小城乡差距。在这些领域总结出的中国经验可以为世界其他地区提供重要借鉴，有助于加快实现可持续发展目标。

在论坛上，世界粮食计划署中国办公室与中国互联网新闻中心等机构发起了“南南合作知识分享伙伴关系联合倡议”，号召各方借助创新手段加强数字化南南合作，以知识共享加强伙伴关系，合力应对全球粮食危机，推动实现联合国可持续发展目标。

《 人民日报 》（ 2023年05月16日 17 版）

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