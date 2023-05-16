吉树民

再过几天，中国—中亚峰会将在陕西省西安市举行。峰会期间，习近平主席将发表重要讲话，各国元首将回顾中国—中亚关系发展历程，就中国—中亚机制建设、各领域合作以及共同关心的重大国际和地区问题交换意见，各国元首还将共同签署重要政治文件。这是六国携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体的重要行动，将谱写中国同中亚国家关系新篇章，中塔关系发展也将迎来新机遇。

元首外交引领中塔关系不断迈上新台阶。元首之间的深厚友谊与高度互信是中塔关系的巨大优势。2019年，习近平主席对塔吉克斯坦进行国事访问期间，两国元首签署联合声明，宣布中塔致力于逐步构建发展共同体和安全共同体。2022年2月和9月，习近平主席和拉赫蒙总统分别在北京冬奥会、上海合作组织撒马尔罕峰会期间举行会见，就进一步深化双边关系达成一系列重要共识。得益于两国元首战略引领，中塔政治互信水平不断提升，双边关系内涵愈加丰富。拉赫蒙总统即将对中国进行国事访问，两国元首将就中塔双多边合作深入沟通协调，为双边关系发展勾勒新蓝图。

高质量共建“一带一路”为中塔合作开辟新空间。得益于共同努力，中塔共建“一带一路”合作取得丰硕成果。2022年，中塔双边贸易额约为26亿美元，同比增长超过40%。今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。中国将加快建设强大国内市场，推动货物贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，扩大优质产品进口，创建“丝路电商”合作先行区。随着上述政策利好持续释放，中塔共建“一带一路”合作有望迎来新的快速发展期。

中国式现代化为中塔合作带来新机遇。中共二十大擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。中国将通过双多边机制同塔方共享中国大市场机遇、共享制度型开放机遇、共享深化国际合作机遇，促进中塔关系和各领域务实合作取得更大进步。

习近平主席在中国同中亚五国建交30周年视频峰会上深刻指出：“无论国际风云如何变幻，无论未来中国发展到什么程度，中国都始终是中亚国家值得信任和倚重的好邻居、好伙伴、好朋友、好兄弟。”中国—中亚峰会是双方着眼共同利益、着眼构建更加紧密的中国—中亚命运共同体采取的重大举措。相信在中国和中亚国家共同努力下，此次峰会一定会取得圆满成功，为增进中国和中亚国家人民福祉、促进地区和世界和平与发展作出新贡献。

（作者为中国驻塔吉克斯坦大使）

《 人民日报 》（ 2023年05月16日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)