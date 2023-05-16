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大美西安，喜迎盛会（聚焦中国—中亚峰会）

本报记者  吴乐珺  张朋辉  张丹华
2023年05月16日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　5月18日至19日，中国—中亚峰会将在陕西省西安市举行，习近平主席将主持峰会。这是中国同中亚五国建交31年来，六国元首首次以实体形式举办峰会，在中国同中亚国家关系发展史上具有里程碑意义。

　　西安已做好准备，迎接峰会召开。

　　千年古都，联通中国与中亚国家

　　昔日长安，陆上古丝绸之路的起点。2100多年前，汉朝使者张骞从长安向西出发，开辟出横贯东西、连接亚欧的古丝绸之路，将中国和亚欧大陆联系在一起。“使者相望于道，商旅不绝于途”，长安见证了古丝绸之路沿线各国人民交流的盛况。

　　今朝西安，现代化国际大都市，联通中国与中亚国家。中欧班列（西安）集结中心已开通西安至中亚国家等17条干线通道，实现亚欧地区主要货源地全覆盖。中欧班列“长安号”开行量、货物量、重箱率等核心指标连年位居全国前列。2022年，“长安号”共开行4639列，同比增长超过20%，运送货物总重400多万吨，同比增长超过43%；今年一季度，开行超过1100列，同比增长40%。

　　交通便捷、物流畅通，中欧班列（西安）集结中心辐射力和影响力持续增强。“为进一步加强中欧班列（西安）集结中心建设，我们按照货场变市场、变加工基地、变合作平台的思路，打造融线位、仓储、加工、配送为一体的铁路现代物流基地，对西安国际港站实施扩能改造。同时，我们与全国节点城市加大合作，推动中欧班列由‘点对点’向‘枢纽对枢纽’转变。”中国铁路西安局集团有限公司西安国际港站负责人白宽锋说。

　　“钢铁驼队”跑出加速度，“空中丝绸之路”不断织密。今年以来，西安已相继开通至乌兹别克斯坦首都塔什干、吉尔吉斯斯坦首都比什凯克、哈萨克斯坦首都阿斯塔纳等地的客运航线。5月13日，西安至土库曼斯坦首都阿什哈巴德的国际航线首飞。5月18日，西安还将首开至塔吉克斯坦首都杜尚别的国际航线。未来，西安将实现至中亚五国客运航线全覆盖，中国与中亚国家的交流更加便捷，“空中丝绸之路”将为各方在文商旅等多个领域的合作带来更多机遇。

　　深度融入，高质量共建“一带一路”

　　今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。10年来，西安深度融入共建“一带一路”，持续做好基础设施“硬联通”，强化规则标准“软联通”，促进各国人民“心联通”。

　　随着丝博会、欧亚经济论坛、丝绸之路国际电影节等一系列品牌盛会影响力、带动力不断增强，西安开放平台的发展辐射能力持续提升。作为全国首个主打跨境电子商务人民币结算的服务平台，“通丝路”接入人民币跨境支付系统，截至2022年上半年，累计交易额突破4000万元人民币；设立西安市“一带一路”外国留学生奖学金，助力国际教育发展……在共建“一带一路”的广阔舞台上，西安作为国家向西开放的重要支点，奏响了对外合作的动人乐章。

　　2022年，西安市发布《“十四五”西安建设“一带一路”综合试验区实施方案》。“西安市将聚焦建设‘一带一路’商贸物流中心和‘一带一路’科技人文交流中心，加强制度体制创新，推进新时代更高水平对外开放，努力把西安打造成为国内大循环的重要支点、参与国际循环的关键节点，形成以国内大循环为主体、国内国际双循环的汇聚地，为加快打造内陆改革开放高地提供有力支撑。”西安市发展和改革委员会副主任王凯说。

　　即将在西安举行的中国—中亚峰会不仅将擘画中国—中亚关系新蓝图，也将为西安深度融入高质量共建“一带一路”注入新动力。

　　精心筹备，全力以赴当好东道主

　　在西安市著名商圈和旅游景点，户外大屏播放着中国—中亚峰会的宣传片。夜幕降临，户外大屏集体点亮，“中国—中亚峰会  相约古都西安”“当好东道主  文明迎峰会”“喜迎峰会  做好客有礼西安人”等语句交替呈现，表达了千年古都对峰会的热切期盼。

　　近一段时间以来，陕西省和西安市精心筹备，全力以赴当好东道主、展现新气象。陕西省人民政府外事办公室主任姚红娟表示：“陕西省和西安市相关工作人员将认真做好每一项筹备工作，落实好每一个细节，力求体现最高标准、最快速度、最好效果，用实际行动营造真诚友好氛围，保障中国—中亚峰会成功、精彩举办。”

　　西安市专门招募了200多名志愿者，从事中国—中亚峰会的翻译、接待等服务工作。来自吉尔吉斯斯坦的留学生马米特贝克夫·阿塞姆就是一名志愿者。阿塞姆目前在陕西师范大学攻读博士学位，他对中国—中亚峰会充满期待：“作为一名来自中亚国家的留学生，很荣幸能服务本次峰会，为峰会成功召开尽一份力。相信吉中两国关系将以此为契机迈向更美好的明天，希望未来有更多吉尔吉斯斯坦学生来中国留学、工作，做两国友好交往的使者。”

　　陕西师范大学俄语系主任孟霞和她的学生们作为志愿者，也将参与会务保障、翻译服务等工作。孟霞告诉本报记者：“我和学生们将全力服务好峰会，搭建友谊之桥，讲好中国故事，向世界展示西安这座既古老又现代的城市。”


　　《 人民日报 》（ 2023年05月16日 03 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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