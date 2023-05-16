苏尔坦·阿基姆别科夫

在双方互信不断积累、合作机制不断完善的基础上，举行中国—中亚峰会恰逢其时。这将是中国同中亚五国建交31年来，六国元首首次以实体形式举办峰会，将开启双方合作新篇章

1992年初，中国率先同中亚国家建交，开启了双方交往和合作的大门。31年来，中亚国家同中国秉持互信互利原则开展了成果丰富的合作，给双方人民带来了巨大福祉。

中亚国家同中国的合作交流机制逐步建立并不断完善。在上海合作组织等多边框架内，双方找到了行之有效的沟通协调模式。中国—中亚外长会晤已举行4次，双方就共同关心的问题深入交换意见并达成广泛共识。前不久举行的中国—中亚外长第四次会晤议题广泛，涵盖政治、经济、安全等各领域，各方都支持进一步完善中国—中亚机制建设。在双方互信不断积累、合作机制不断完善的基础上，举行中国—中亚峰会恰逢其时。这将是中国同中亚五国建交31年来，六国元首首次以实体形式举办峰会，将开启双方合作新篇章。

哈萨克斯坦同中国是山水相连、命运与共的好邻居、好朋友、好伙伴。习近平主席4次访问哈萨克斯坦，并于2013年在哈萨克斯坦提出共同建设“丝绸之路经济带”倡议。哈中两国已经宣布发展永久全面战略伙伴关系，双方都高度重视推动哈中关系继续发展。对哈萨克斯坦而言，提升自身在亚欧大陆贸易中的枢纽作用是国家发展的重要目标。共建“一带一路”倡议的提出，有助于哈萨克斯坦实现这个目标。共建“一带一路”促进了哈萨克斯坦同周边国家的互联互通，也促进了地区经济发展。哈中双方在建设“中国西部—欧洲西部”国际运输走廊、开展中欧班列合作等方面取得了重要成果。

安全问题是中亚国家同中国加强合作的重要领域。双方在联手打击“三股势力”、跨国有组织犯罪等方面取得了显著成效，在联合国、上海合作组织等多边机制框架下保持密切协作，有力维护了共同安全利益和地区和平稳定。阿富汗是中亚国家和中国共同的邻居和伙伴，其稳定和发展受到各方关注。第四次阿富汗邻国外长会不久前在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行，各方一致认为应加强阿富汗邻国间反恐安全合作并继续为阿富汗经济重建提供支持，发出了共同维护地区安全稳定的积极声音。

相信中国—中亚峰会将擘画双方关系新蓝图，推动双方进一步拓展全方位合作，为促进地区和世界和平发展作出更大贡献。

（作者为哈萨克斯坦亚洲研究所所长）

《 人民日报 》（ 2023年05月16日 03 版）

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