人民网曼谷5月14日电 （记者刘慧）吉隆坡消息：5月12日，中国交建马来西亚东海岸铁路（马东铁）项目哥打巴鲁车站开工仪式在吉兰丹州首府哥打巴鲁举行。马来西亚总理安瓦尔、吉兰丹州务大臣阿末耶谷、马来西亚交通部长陆兆福、马来西亚铁路衔接公司董事会主席祖基阿里、中国交建独立非执行董事刘辉出席开工仪式。

哥打巴鲁车站是中国交建马东铁项目首个开工的车站，标志着马东铁项目建设由基础施工转入站房建设阶段，正式进入建设高峰期。该客运站位于吉兰丹州新丹绒城，站房建筑包括多层站台、停车场、接送客等候区、风雨通道、员工宿舍和风景绿化带等设施。铁路通车后，从吉兰丹州到西海岸的雪兰莪州的时间将缩短至四小时，方便居民出行，提升物流效率。

马来西亚总理安瓦尔在致辞中对马东铁项目促进马来西亚区域经济平衡发展寄予厚望，他表示：“东海岸铁路项目的建设，对促进沿线地区投资和商业繁荣、创造就业机会、推动旅游业和制造业等行业发展意义重大。”

马来西亚交通部长陆兆福对马东铁项目全体建设者的付出表示感谢，并指出铁路建成后将为马来西亚人民带来更加优质、便捷的出行体验。

在开工仪式上，马来西亚铁路衔接公司与马来西亚彭亨大学、吉隆坡大学以及拉曼理工大学就中马铁路人才培训合作计划交换了备忘录，旨在通过马东铁项目建设为马来西亚培养更多本土化铁路技术人才。

马来西亚铁路衔接公司首席执行官达维斯、中国交建轨道事业部总经理安爱军、中交集团海外业务部副总经理蔡传胜、中交天和副总经理兼总工程师周骏、中国交建深圳工程局副总经理张亚果，中交马东铁项目副总经理刘建明、副总经理兼总工程师邓波等参加了本次仪式。

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