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第二届欧洲华文教育大会在意大利举行

2023年04月14日20:37 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马4月14日电 （记者谢亚宏）第二届欧洲华文教育大会于2023年4月11-13日通过线上、线下相结合的方式在米兰举行。本次大会吸引了来自26个国家，124所各国华校/单位，150余名华校校长及华教从业人员的积极响应。国务院侨办讲学团也在会上为华校嘉宾带来三场专题讲座，从专业的角度对欧洲华校做出指导。

中国驻米兰总领事刘侃表示，长期以来，领区广大华文教育工作者以薪传民族文化、促进中外文化交流、服务海外侨胞为己任，坚守精神家园，不畏艰难，默默耕耘，大力开展海外华文教育。他们用华文教育的独特优势，将中国语言文字的学习与文化传承有机结合，吸引了越来越多的华裔新生代和意大利朋友热爱学习中文、热爱中华文化，为弘扬中华文化、保持海外侨胞的民族特性、增进其与祖（籍）国的联系与感情、促进中意两国民心相通作出了特殊的贡献。

意大利中文学校联合总会会长陈小微、英国中文教育促进会会长伍善雄、欧洲时报文化传媒集团总裁张晓贝、米兰华侨华人工商会会长黄国权等分别代表主办方、欧洲华校、新闻媒体及米兰侨界致辞。他们表示，华文教育作为华侨华人与祖国联系的桥梁，已成为名副其实的“希望工程”和“留根工程”，同时强调将坚定文化自信，进一步深耕海外华文教育，传承中华文化，讲好中国故事，促进中外文明交流互鉴、民心相通。?

(责编：徐祥丽、吴成良)

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