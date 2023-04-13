人民网五指山4月13日电 （记者符园园）沿着盘山公路驶入毛纳村，满目青翠扑面而来，溪流潺潺，蝉鸣不绝，凉风习习，沁人心脾，仿佛置身恬静闲适的世外桃源。

五指山市水满乡毛纳村。人民网记者 符园园摄

毛纳村是一个黎族村寨，坐落于“海南屋脊”五指山脚下的水满乡，距离市区约30公里。村民的主要收入来源是种植茶叶和外出务工。水满乡素有“九山半水半分田”之称，86%以上地理面积在海南热带雨林国家公园内。好山好水出好茶，得天独厚的地理位置孕育出了毛纳村珍贵的大叶种茶。

村民王柏和、王菊茹夫妻俩在村里经营一家“和茹手工茶坊”。王菊茹告诉人民网记者，她大伯和二伯是水满乡第一批种茶人，也是第一批制茶人。小时候，王菊茹常常跟着大人们上山采茶，慢慢学会了手工制茶的技艺。

王菊茹介绍自己手工制作的茶叶。人民网记者 符园园摄

王菊茹家的茶园有40多亩，除了自家茶青，他们还会收购其他散户的茶青，帮助他们炒茶。“有的农户茶青量少，一般工厂都不会收购，就会拿到我们作坊来制茶。但我们是纯手工制茶，茶青量太大也完成不了，所以只能是尽力帮他们解决制茶困难。”王菊茹说。

手工制茶是个辛苦活，白天采茶，晚上制茶，炒茶和揉捻等一系列工序的完成全凭一双手。“茶叶采摘后，必须当晚就开始制茶，所以熬夜是无法避免的。”王菊茹表示，虽然手工制茶费时费力，成本也不低，但慢工出细活，制成的茶叶味道独具特色，深受欢迎。

据了解，毛纳村共33户128人，全村茶叶种植面积约572亩。2021年，全村人均可支配收入约1.5万元。

五指山市水满乡毛纳村的黎锦。人民网记者 符园园摄

毛纳村在大力发展茶叶种植产业的同时，着力改善居住环境、村内基础设施，修缮旧房，全力打造美丽乡村。此外，毛纳村还开展了一系列特色民俗文化活动，吸引众多游客前来旅游“打卡”，成为了远近闻名的旅游村。

五指山市水满乡毛纳村。人民网记者 符园园摄

“山兰酒已经卖光了，只有黄姜糯米酒了。”王秋婷对前来问询的村民解释道。从前，王秋婷一家的经济来源主要依靠种茶和采茶。随着毛纳村的游客越来越多，王秋婷将自家庭院进行改造，开起了酒坊和小商店，主要售卖自己酿制的山兰酒和糯米酒、茶叶、椰子等农特产品。“酒坊和商店的生意都还不错。”王秋婷笑着对记者说。

王秋婷家改造后的庭院。人民网记者 符园园摄

为增加村民收入，毛纳村不断鼓励村民利用自家庭院发展手工制茶、经营农家乐饭店、黎苗酒坊、黎锦苗绣等具有民族特色的产品，扩展增收渠道，让村民们在家门口便可吃上“旅游饭”。

“这些年，村民的生态环保意识有了大幅提升，都知道要保护好绿水青山，因为绿水青山就是金山银山。”水满乡党委委员、宣传委员冯斯福介绍，毛纳村水质清澈，空气质量好，负氧离子含量高，吸引了许多游客前来康养旅游。“在保护好生态的前提下，我们要充分利用好一山一水，发展经济，努力实现产业生态化、生态产业化。”

以茶促旅、以旅带茶。依托好资源、好生态，毛纳村不断探索“茶旅融合”发展新模式，走上了具有当地特色的乡村振兴之路。

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