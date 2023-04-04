人民网北京4月4日电 （记者万宇）4月3日，中国企业投资非洲对接会在北京举行。中非合作论坛中方后续行动委员会秘书长、外交部非洲司司长吴鹏，商务部西亚非洲司副司长王东，中非民间商会执行会长王晓勇及非洲50多国驻华使节、外交官等约120人出席。

吴鹏在致辞中表示，中非合作正处于提质升级的关键时期，推动更紧密、更活跃的投资合作已成为中非双方的共同呼声。

上海格林福德国际货物运输代理有限公司、盈科律师事务所、广州极飞科技股份有限公司、长沙非拓信息技术有限公司、昆药集团股份有限公司、人福医药集团股份公司等中国企业代表参会并介绍了在非经营情况和未来发展计划。吴鹏表示，近年来，中国企业特别是民营企业加大对非投资、开展务实合作热情高涨。据统计，截至2020年底，中国在非企业中，民营企业占比超过70%，中国对非直接投资存量超过560亿美元，其中大部分是民营企业投资的产业园、工厂，帮助相关非洲国家在建材、轻工、家电等领域形成了产业雏形，甚至实现出口创汇。中国相关部门将一如既往地支持信誉好、有实力的企业赴非发展，为大家“扬帆出海”保驾护航，也希望非方能同中方相向而行，采取有效措施，为赴非中国企业特别是投资企业提供优惠、可持续、确定性的政策支持，创造良好营商环境。大家共同做中非传统友谊和友好合作的传承者、守护者、开拓者，为助力中非全面战略伙伴关系深入发展贡献力量。

非洲驻华使团长、喀麦隆驻华大使姆帕纳表示，举办此次对接会非常重要，能够帮助中国企业同非方信息互通，打破外界对非洲的刻板印象。投资合作是中非务实合作的重要组成部分，中国企业是推动中非经贸合作的主力军。非方热切期待中国企业赴非考察，对中国投资敞开怀抱。非洲是极具发展潜力的大陆，非洲国家都致力于创造安全有序的营商环境，愿同中国企业建立更紧密的合作关系，加强在贸易、矿业、加工业、农业等重点领域投资合作，共创中非合作更美好的未来，为非洲发展带来更多机遇和希望。

塞内加尔驻华大使锡拉表示，中方在中非合作论坛第八届部长级会议上提出，未来三年向非洲投资总额不少于100亿美元，非方对此承诺高度赞赏。关于赴非投资营商环境，目前为非洲进行信用评级的大多是西方机构，其评级不能完全反映客观事实。实际上，许多非洲国家制定了吸引外资的政策规划，营商环境取得了很大进步，相信会有越来越多的中国企业特别是民营企业把非洲视为投资热土，同非洲共享发展机遇。

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