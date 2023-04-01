徐秀军

亚洲的发展繁荣依靠的是亚洲各国和各国人民的团结合作，续写“亚洲奇迹”必须持续挖掘亚洲发展的内生动力。作为亚洲最大的经济体，中国将不断以自身新发展为亚洲提供新机遇

博鳌亚洲论坛2023年年会吸引全球目光。在世界经济复苏乏力的背景下，亚洲作为全球最具活力和增长潜力的地区，内生增长动力不断增强，持续为世界经济复苏注入强劲动能。

博鳌亚洲论坛近日发布的《亚洲经济前景及一体化进程2023年度报告》指出，作为世界经济的重要引擎，2023年亚洲经济体整体复苏步伐加快，预计增长率为4.5%，不仅将远高于同期世界经济增长率，也较去年亚洲经济增长率高出0.3个百分点，将成为世界经济增速放缓背景下的一大亮点。中国无疑将是2023年亚洲经济增长最大的动力源。在因时因势优化调整疫情防控措施之后，中国经济社会活力快速恢复。中国政府推出的一系列政策的积极效应不断释放，经济复苏步伐明显加快，市场信心不断增强。众多国际机构纷纷上调对今年中国经济增速的预测，并因此上调了对亚洲经济增速的预测。

在单边主义、保护主义抬头的背景下，世界对亚洲的贸易依存度总体保持稳定，亚洲经济体之间的贸易依存度保持较高水平。在中国的积极参与和推动下，亚洲区域内经贸关系更加紧密。中国海关数据显示，2022年中国货物贸易进出口总值为42.07万亿元人民币，创历史新高，连续6年保持世界最大货物贸易国地位。东盟仍是中国最大贸易伙伴，双方货物贸易额达6.52万亿元人民币，较上年增长15%；韩国、日本、印度等亚洲经济体也都是中国的重要贸易伙伴。中国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这将为中国加强同亚洲国家的经贸合作提供新动力、新机遇。中国推动高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，为地区经济一体化创造出更大的制度型开放红利。

2022年，二十国集团领导人峰会和亚太经合组织领导人非正式会议先后在印度尼西亚和泰国举行，亚洲在全球经济治理中发挥了更为积极主动的引领作用。在贸易投资治理方面，亚洲国家积极维护多边主义，促进贸易投资自由化便利化，积极支持以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，并推动多边贸易体制改革取得积极进展。在货币金融治理方面，亚洲国家积极推动区域和全球金融安全网建设，推动区域内本币结算和本币互换，积极推动国际金融机构改革。在全球发展治理方面，亚洲国家积极响应全球发展倡议，推动共建“一带一路”高质量发展，落实联合国2030年可持续发展议程，不断推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段。

亚洲的发展繁荣依靠的是亚洲各国和各国人民的团结合作，续写“亚洲奇迹”必须持续挖掘亚洲发展的内生动力。作为亚洲最大的经济体，中国将不断以自身新发展为亚洲提供新机遇。

（作者为中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、国家全球战略智库综合研究部主任）

《 人民日报 》（ 2023年04月01日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)