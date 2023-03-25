新华社塞尔维亚松博尔3月24日电（记者石中玉）塞尔维亚24日举行仪式，悼念24年前北约轰炸南斯拉夫联盟共和国的遇难者。

3月24日，在塞尔维亚北部城市松博尔，塞尔维亚总统武契奇（前右四）等悼念北约轰炸南联盟遇难者。新华社记者石中玉摄

纪念仪式当晚在塞北部城市松博尔举行。数以千计民众聚集在市中心，为遇难者默哀。塞尔维亚总统武契奇、总理布尔纳比奇等政府官员以及波黑主席团塞族成员多迪克出席仪式，并点燃手中的蜡烛悼念死难者。

武契奇在仪式上致辞说，北约1999年轰炸南联盟是对国际法的破坏。避免种族灭绝只是北约侵略的借口，其本质上是要毁灭一个国家。

在仪式现场，主办方拉响防空警报，并通过演出舞台剧、播放纪录片等方式重现24年前北约空袭时的情形。许多在当年轰炸中失去亲人的民众掩面哭泣。

1999年3月24日19时58分，以美国为首的北约打着所谓“避免人道主义灾难”的旗号，绕过联合国安理会，开始对当时的南联盟进行轰炸。长达78天的轰炸造成2000多名无辜平民丧生、6000多人受伤、近100万人流离失所。

2003年2月，南联盟更名为塞尔维亚和黑山（塞黑）。2006年6月3日，黑山宣布独立；同月5日，塞尔维亚宣布继承塞黑国际法主体地位，成为独立国家。

3月24日，在塞尔维亚北部城市松博尔，塞尔维亚政府官员出席悼念北约轰炸南联盟遇难者仪式。新华社记者石中玉摄

3月24日，在塞尔维亚北部城市松博尔，塞尔维亚总统武契奇（前中）等出席悼念北约轰炸南联盟遇难者仪式。新华社记者石中玉摄

3月24日，在塞尔维亚北部城市松博尔，人们参加悼念北约轰炸南联盟遇难者仪式。新华社记者石中玉摄

3月24日，在塞尔维亚北部城市松博尔，人们参加悼念北约轰炸南联盟遇难者仪式。新华社记者石中玉摄

3月24日，在塞尔维亚北部城市松博尔，一名女子在悼念北约轰炸南联盟遇难者仪式上拭泪。新华社记者石中玉摄

3月24日，在塞尔维亚北部城市松博尔，一名女子在悼念北约轰炸南联盟遇难者仪式上哭泣。新华社记者石中玉摄

3月24日，在塞尔维亚北部城市松博尔，塞尔维亚总统武契奇在悼念北约轰炸南联盟遇难者仪式上致辞。新华社记者石中玉摄

3月24日，在塞尔维亚北部城市松博尔，人们参加悼念北约轰炸南联盟遇难者仪式。新华社记者石中玉摄

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