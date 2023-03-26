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中国有充分底气和信心实现高质量发展（国际论坛）

陈  刚
2023年03月26日05:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国优化调整防疫政策后，经济社会活力快速恢复。中国出境游市场呈现快速增长态势，东南亚等周边国家成为中国游客热门旅游目的地。国际货币基金组织大幅调高了对中国经济增速的预测，认为2023年中国经济将增长5.2%。许多国际投资机构也认为，今年中国经济将迎来快速、持续复苏。

　　经过多年快速发展，中国已成为世界第二大经济体和最大贸易国，外汇储备和制造业规模居世界第一。中国超大规模市场释放强大“磁石效应”，吸引外国投资者加大对中国市场的投资。中国经济高质量发展，产业和消费不断升级，将给全球企业带来重要市场机遇和投资机遇。

　　在当前世界经济增长乏力的背景下，如何提振本国消费是各国政府关注的重点问题。中国拥有14亿多人口，人均国内生产总值突破1.2万美元，已经成为全球最大、最有潜力的消费市场。从各国经济发展的经验来看，当人均国内生产总值超过1万美元时，国内消费将加速升级，这不仅会推动本国经济高质量发展，也会给其他经济体带来重要的出口和投资机遇。据统计，2022年中国货物贸易进口总值增长4.3%，达18.1万亿元人民币，为世界经济复苏贡献了强大需求。

　　中国在维护全球产业链供应链稳定方面具有重要作用。近年来，中国产业结构加快升级，中国制造具有强大竞争力，正在向产业链中高端转移。2022年，中国货物贸易出口总值达到23.97万亿元人民币。其中汽车、精密机床设备等高端制造业表现亮眼，出口份额不断增长。在生产门槛较高的乘用车领域，中国企业不断取得进步，出口份额快速提升，就是一个典型案例。

　　随着中国深入实施创新驱动发展战略，一批新兴产业不断发展壮大，为经济运行注入强大新动能。当前，数字经济和绿色产业成为世界经济摆脱低迷、重新焕发生机的重要方向。中国数字经济快速发展，2012年以来数字经济年均增速显著高于同期国内生产总值平均增速。作为全球最大的可再生能源生产国，中国绿色产业发展迅速，风能、太阳能等清洁能源设备生产规模居世界第一，并在积极探索氢能和碳捕集、利用与封存等前沿技术的发展与应用。

　　世界经济复苏乏力，保护主义抬头，但中国对外开放的大门越开越大，深化国际合作的步伐从未停歇。过去一年来，中国积极实施《区域全面经济伙伴关系协定》，加强了与该协定其他成员国之间的经贸联系，不断推动亚太经济的融合与发展。此外，中国正积极推动加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》。这些努力有助于进一步加强区域经济合作，促进产业升级和服务贸易、数字经济发展。展望未来，中国有充分底气和信心实现高质量发展，也有能力为地区乃至全球发展作出更大贡献。

　　（作者为新加坡国立大学东亚研究所高级研究员、助理所长）


　　《 人民日报 》（ 2023年03月26日 03 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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