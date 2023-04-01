3月31日，为期4天的博鳌亚洲论坛2023年年会落下帷幕。来自50多个国家和地区的约2000名嘉宾，在30余场分论坛和活动中展开深度探讨，进行思想碰撞，凝聚国际共识，为完善全球治理、增进各国人民福祉贡献力量。

“在不确定的世界中，团结合作与开放包容尤为重要”

成立22年来，博鳌亚洲论坛的规模和影响不断扩大，已经成为沟通中国和世界的重要桥梁，成为兼具亚洲特色和全球影响的国际交流平台。

本次论坛年会主题“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”，反映了国际社会求和平、谋合作、促发展的共同心声。

3月31日下午，博鳌亚洲论坛秘书长李保东在年会闭幕新闻发布会上表示，本次论坛年会深入分析了当今世界面临的主要问题所在，增进了国际社会团结合作的共识，提出了促进世界经济复苏和可持续发展的建议主张，取得了重要积极成果。各方认为，不能将宝贵的时间浪费在地缘政治对立、意识形态对抗和地缘经济碎片化上，而是要团结一心，共同迎接长期挑战；真正实现稳定和繁荣，就要维护自由贸易，坚持开放包容，重振多边主义，深化区域合作；亚洲各国应继续深化合作，特别是促进中国和其他亚洲国家之间的经济合作和友好关系，并积极拓展同域外国家的合作。

会场内外，来自世界各国的政商学界代表，围绕论坛年会设置的“发展与普惠”“治理与安全”“区域与全球”“当下与未来”四个板块内的诸多重要议题坦诚交流，共同发出和平发展、团结合作的呼声。

博鳌亚洲论坛咨询委员会主席、日本前首相福田康夫在“亚洲区域合作：新机遇，新挑战”分论坛上发表演讲时说，团结合作对亚洲发展至关重要，如何把团结落到实处，是博鳌亚洲论坛和全世界迫切需要探讨解决的问题。

“论坛年会聚焦当前亚洲和世界发展的前沿问题，为各界人士提供了思想交流和深入沟通的平台。”英国知名学者、中国问题专家马丁·雅克表示，“大家在博鳌共同探寻全球治理与发展之道。中国和亚洲在世界格局中的分量越来越重，博鳌亚洲论坛发出的声音必将产生越来越重要的影响。”

“在不确定的世界中，团结合作与开放包容尤为重要。”世界知识产权组织副总干事王彬颖表示，博鳌亚洲论坛自创办以来，已成为卓有成效的信息、政策、经验交流平台。国际社会各利益攸关方要坚持相互尊重、合作共赢、责任共担，寻求解决之策，共同促进经济增长和可持续发展。

“中国是促进全球发展和应对安全挑战的建设性力量”

中国为世界提供的国际公共产品日益丰富，从共建“一带一路”倡议到全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，不断拓展构建人类命运共同体的思想内涵和实践路径，得到与会各方的积极评价。

“中国是促进全球发展和应对安全挑战的建设性力量。”斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克高度评价全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议。在他看来，这些倡议为促进世界和平与发展提供了行动指南，因此得到众多国家的积极响应。

在“统筹发展与安全”分论坛上，多米尼克外交、国际商业、贸易和能源部部长文斯·亨德森以共建“一带一路”倡议为例说，这一成功的倡议给广大发展中国家带来繁荣发展，“没有这一倡议，很多国家无法实现可持续发展目标”。

奥纬咨询董事合伙人贝哲民表示，共建“一带一路”有力推动了多边合作，带动沿线国家和地区协同发展。共建“一带一路”倡议也在不断发展，其内涵和外延持续扩大。

意大利经济发展部前副部长米凯莱·杰拉奇认为，在不确定的世界中，中国的确定性至关重要。他高度评价构建人类命运共同体理念，“这一理念的目标是让所有人在发展中不被落下，推动全球南方和北方发展再平衡，并且努力确保发展更可持续”。

“中国式现代化给世界带来重要机遇”

不久前，海南迎来新冠疫情后首批入境旅游的团队游客。海南旅游市场持续火爆，旅游业“黄金周”变成了“黄金月”“黄金季”。游人如织，离岛免税品销售持续火热，展现出中国经济韧性强、潜力大、活力足的底色。论坛年会会场内外，“经济复苏”“中国式现代化”“高质量发展”“对外开放”等成为人们热议的话题。

“此次来到中国，人们都在热情地谈论中国式现代化，给我留下深刻印象。”博鳌亚洲论坛理事长潘基文表示，中国为落实联合国2030年可持续发展议程作出重要贡献。

“中国如何在短时间内帮助几亿人实现脱贫？答案就是通过中国式现代化。”菲律宾前总统阿罗约在分论坛上表示，“中国式现代化给世界带来重要机遇。”

在博鳌亚洲论坛秘书长政策顾问扎法尔·乌丁·马赫默德看来，中国式现代化浓缩着中国人民的发展智慧，给世界各国特别是广大发展中国家带来重要启示。

在谈到中国经济时，马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山表示，作为世界第二大经济体，中国始终支持多边主义，坚持贸易和投资自由化便利化，在推动世界经济复苏方面发挥重要作用。

毕马威亚太区主席陶匡淳表示，不断扩大对外开放的中国，一定能为各国企业在华发展提供更多机遇。“中国超大规模的国内市场、完备的工业体系、勤劳创新的人民，对外资具有强大的吸引力。”

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才认为，作为倡导和推动多边主义、自由贸易和合作共赢的平台，博鳌亚洲论坛2023年年会有力凝聚了各国共促世界经济复苏的共识，推动国际社会加强政策协调和团结合作。

展望未来，一个脚踏实地、勇毅前行的中国，将为充满不确定性的世界带来更多稳定性与正能量；一个自信开放、奋发有为的中国，将不断以自身新发展为世界提供新机遇；一个笃行担当的中国，将为促进人类和平与发展、繁荣与进步带来新启迪、新希望。

（本报记者俞懿春、高石、张朋辉、陈尚文、王海林、张梦旭、刘慧、刘念、蒋雪婕、张伟昊、韩春瑶、罗珊珊、周珊珊、崔妍、李栋）

《 人民日报 》（ 2023年04月01日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)