辛岳

当地时间27日，美国田纳西州纳什维尔市一小学发生枪击事件，造成6人遇害，遇难者中包括3名9岁的学生。纳什维尔市小学枪击案发生后，美国总统拜登沉痛表示，此次悲剧是“一个家庭最可怕的噩梦”，枪支暴力“正在撕裂我们这个国家的灵魂”。

拜登并非首次做出类似表态。在本次枪案发生前不到半个月，当地时间3月14日，拜登也曾发表讲话抨击枪支暴力造成的悲剧“撕裂了这个国家的灵魂”。

空谈哀悼未能阻止类似悲剧反复发生。在美国，大规模枪击事件数量正在显著增长。美国有线电视新闻网报道称，2018年至2020年期间，美国当年的第100起大规模枪击事件均发生在五月之后；然而，美国“枪支暴力档案”网站数据显示，27日发生的纳什维尔市小学枪击案已是2023年全美范围内第130起大规模枪击事件。

美国“枪支暴力档案”网站数据显示，截至3月27日，2023年美国已发生130起大规模枪击事件。图片来源：美国“枪支暴力档案”网站官网截图

更令人痛心的是，美国青少年儿童成为枪患的最大受害群体之一。凯泽家庭基金会发表报告指出，2011年至2021年，美国近18500名17岁及以下的儿童死于枪支暴力；2021年平均每天有7名儿童死于枪击。据美国《华盛顿邮报》报道，2022年美国有超过5800名18岁以下的儿童因枪击受伤或死亡。截至2022年12月1日，涉及儿童的致命枪击事件比2021年增加了一倍多。

美国是世界上校园枪击事件最频发的国家。“K-12校园枪击数据库”的资料显示，2022年美国校园枪击事件数量高达302起，是自1970年以来的最高值；伤亡人数达到332人，是近5年来的最高值。每当校园枪击事件发生，全国悲痛、媒体反思、政客推诿，几乎成了枪案发生后的“套路”。

大规模枪击事件频发与枪支拥有量上升密不可分，枪支暴力蔓延的背后，是美国政府治理的失能和缺位。19世纪末以来，美国各州和地方多次试图制定控枪法律，但悲剧并未换来切实有效的枪支管控政策。松散的枪支管制导致美国人口不到世界人口的5%，却拥有全球民用枪支的46%。

2022年5月，美国得克萨斯州尤瓦尔迪市罗布小学发生美国十年以来最为致命的校园枪击案，造成19名小学生和2名老师死亡，凶手是当地高中的一名18岁学生。其后，国会通过名为《两党更安全社区法》的涉控枪法案，但同时最高法院作出裁决，推翻纽约州1911年制定的限制民众在公共场所隐蔽携枪的法律，直接削弱了纽约、加利福尼亚等州和地方政府监控枪支的能力。

2022年5月26日，在美国得克萨斯州尤瓦尔迪市，人们哀悼枪击事件遇害者。新华社记者吴晓凌摄

美国的金钱政治为拥枪利益集团干预控枪政策讨论提供了合法渠道。27日纳什维尔市小学枪案枪手所使用的枪械中包括AR-15步枪，正是罗布小学枪击案凶手所使用的“同款”。AR-15步枪曾被多次用于震惊美国的大规模枪击事件，包括2012年康乃狄克州桑迪胡克小学惨案、2022年纽约布法罗造成10人死亡的枪击案等。美国众议院2022年7月公布的一项调查显示，过去十年，美国枪支制造商通过销售AR-15型步枪赚取超过10亿美元。

据OpenSecrets统计，1990年至2022年，拥枪团体捐助6930万美元给联邦和各州候选人，而控枪组织则捐助5160万美元。民主党众议员卡罗琳·马洛尼表示，“枪支行业正在从无辜美国人的鲜血中获利。”

据美国《商业内幕》新闻网站29日报道，田纳西州纳什维尔市小学发生枪击事件后，该州众议院议员蒂姆·伯切特面对如果出现类似枪击事件“该如何保护孩子”的质问，直言并未找到解决方法，会让他的女儿“在家读书”。

美国《商业内幕》新闻网站29日报道截图。图片来源：美国《商业内幕》新闻网站

一面是枪祸横行，一面是凶器难禁，“在家读书”并不能掩盖频频上演的校园惨剧，生命与鲜血呼唤美国早日从枪支暴力的噩梦中醒来。

(责编：崔译戈、杨牧)