人民网曼谷4月4日电 （记者孙广勇）4月2日，泰国中国企业总商会2023年度会员大会暨第九届理事会选举大会在曼谷召开，中国驻泰国大使韩志强出席会议并发表重要讲话，泰国中华总商会主席林楚钦、泰国贸易院副秘书长庄介湘，以及200多名在泰中资会员企业代表参加了本次会议。

会议上半场会长王寅飞做工作报告，副会长兼秘书长笪睿做财务报告。大会期间，全体会员企业代表分别对工作报告以及财务报告进行审核、提问，最后经大会全体会员企业代表表决通过。

下半场第九届理事会选举大会，经过紧张有序的投票、唱票、统票，中国工商银行（泰国）股份有限公司总经理李晓波当选总主席，中策橡胶（泰国）有限公司总经理陈华当选理事会主席、华为技术（泰国）有限公司总经理李雄伟当选常务副主席，南方航空曼谷营业部总经理赵阳当选副主席兼秘书长，另有10人当选副主席，25人当选理事。中国建筑工程（泰国）有限公司董事长王寅飞、中国银行（泰国）股份有限公司副总经理吴琳任名誉主席。

新当选总主席李晓波致辞表示，今天接过泰国中国企业总商会总主席这根接力棒，我深感责任重大，必将恪尽职守，不负重托。希望全体中资企业继续精诚合作，传承创新。我们将在使馆的领导下，继续禀承“团结、互助、引导、服务”的创会宗旨，发挥好“调研、信息、协调、促进、维权、联谊”六大职能，紧紧抓住一带一路倡议、RCEP协议生效、“泰国4.0”发展战略、东部经济走廊（EEC）特区建设中蕴含的大量商机，提升两国经贸往来的规模与质量。同时，与泰国政府及社会各界发展友好关系，积极履行社会责任，扩大商会朋友圈，讲述中国好故事，传播中国好声音，不断提升总商会在泰国的影响力和社会地位。我们将不忘初心、牢记使命，携手并肩、勇毅前行，努力将泰国中国企业总商会打造成为中资企业荣辱共进、团结协作的海外家园和中泰两国经贸关系的纽带桥梁，为促进中泰两国全面战略合作伙伴关系纵深发展再立新功。

中国驻泰国大使馆商务公参王立平在致辞中表示，在过去三年里，泰国中国企业总商会工作取得了圆满成功，不仅在疫情期间坚持推进工作、排除困难，还积极组织向祖国捐助物资、援助泰国本地抗疫，为中国企业在泰国树立了良好的形象。同时成功组织开展了疫苗接种工作，全力维护中国企业在泰利益，在各项挑战面前勇于担当，展现了较为完善的组织能力。疫情过后，各项经济、生活、工作将迎来全面恢复。商会在未来的工作也应与时俱进，积极应对海外形势变化引发的挑战。

中国驻泰国大使韩志强对李晓波当选新一届泰国中国企业总商会总主席及新一届商会理事会的产生表示祝贺，对上一届理事会带领商会取得的突出成绩表达了敬意。韩志强介绍了今年一季度我国经济社会发展形势及新形势下中泰两国政治经济合作情况。

韩志强指出，当前中资企业在泰发展面临诸多有利机遇，RCEP全面实施、“一带一路”稳步推进，中泰铁路加快建设，中资企业在泰壮大繁荣的潜力巨大、前景光明。中泰经贸合作充满机遇，但也不可避免面临一些困难和挑战。希望驻泰中资企业团结一致，在商会的带领下，克服可能遇到的困难、增强前进的信心和动力。

韩志强对商会建设提出五点希望。一是成为中资企业共同学习进步的平台。二是成为中资企业交流合作的平台。三是成为维护中资企业合法权益、解决难题的平台。四是成为中资企业共同自律的平台。五是成为中资企业交流经验、增进友谊的平台。

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