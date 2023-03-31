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中法青年艺术交流：法国FEI环境与创新文化节当代艺术群展《混沌》开展 

2023年03月31日16:24 | 来源：人民网-国际频道
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法国观众参观作品。艺术视界供图
法国观众参观作品。艺术视界供图

人民网巴黎3月31日电 （记者何蒨）3月28日，由两位来自中国的青年策展人组织的FEI环境与创新文化节当代艺术群展《混沌》在巴黎十五区文化中心举行开幕式，展览通过多种形式的当代艺术语言，以感性的视听通路探讨当代中法青年眼中的环境与创新议题。

展览作品包括绘画、雕塑与装置作品，邀请公众从跨界生态切入，获得对当代艺术现况的思考与启发，例如数字技术的影响、社会公正、人际关系、生态危机等话题。两位中国青年策展人彭子琪和吴铭均在法国艺术界工作多年，了解国际当代艺术环境现状及中法人文交流的特点，他们提出“艺术是解决方案，艺术是治愈，是混沌世界里更要表达的爱”的理念，作为展览构思的主线。

据策展人彭子琪介绍：“《混沌》展览是一种对当下环境的思考、建立认知交流的平台与实践创新行动。将艺术家的作品集结一堂，关注当前艺术生态系统的各个层面，置于公众前，在更为广阔而丰富的语境下欣赏交流，相互治愈。”

结合艺术治愈、环境和创新的概念，此次群展也是法国FEI环境与创新文化节前置活动的首场展览。展览为公众带来了16位来自不同艺术背景的中法阿艺术家，共展示作品27件，包括纸本、架上绘画、装置、雕塑、照片和视频等多种媒介，其中部分作品已经收入法国私人收藏。法国FEI环境与创新文化节由中国青年策展人彭子琪发起并推动，旨在通过当代艺术的语言，以中法人文科技交流为框架，共同探讨未来环境与创新的多样可能性。

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(责编：苏缨翔、刘慧)

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