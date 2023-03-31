人民网雅加达3月31日电 （记者张杰）记者从中国铁路国际有限公司获悉，当地时间3月31日上午9时，雅万高铁全线轨道铺通仪式在哈利姆站3站台举行，至此雅万高铁全线铺轨完成，为高质量开通运营奠定了坚实基础。

中国铁路国际有限公司相关负责人介绍，雅万高铁全长142.3公里，全线铺轨总长度308.3公里，均采用中国生产的500米长钢轨，使用全套中国装备和先进的焊接工艺，铺轨任务由中国铁路国际有限公司牵头的中方施工联合体负责。

自2022年4月20日启动铺轨以来，面对印尼当地高温降雨不良气候条件、连续30%长大坡道地段运输及铺轨等施工难点，铺轨单位科学优化施工组织，动态调整施工方案，加强现场资源配置，中印尼双方铁路技术人员紧密协作，连续奋战，确保了雅万高铁铺轨高质量完成。在铺轨作业过程中，中方技术团队主动向印尼员工传授技术，积极为印尼方培养高铁建设人才。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，最高运营时速350公里，是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目，也是我国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设的“第一单”。项目建成后，雅加达到万隆的旅行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟，对助力印尼经济社会发展、深化中印尼两国合作、促进共建“一带一路”高质量发展，具有十分重要的意义。

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