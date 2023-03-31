人民网雅加达3月31日电 （记者张杰）梭罗消息：当地时间31日，印尼三一一大学孔子学院与梭罗艾雪公司举行了“三一一大学孔子学院艾雪助学基金”协议签署仪式。该助学金计划每年为中文专业学生提供20000000印尼盾（1美元约兑15000印尼盾）的资助，旨在帮助印尼经济困难的学生实现求学梦，并鼓励优秀学生继续深造。

孔子学院中方院长陆雨、印尼方副院长方雅婷和梭罗艾雪公司总经理李宁、CEO艾飞，三一一大学中文专业学生代表参加了本次签约仪式。在仪式上，陆雨对艾雪公司愿意支持印尼中文教育事业表示衷心的感谢，并表示愿意与优秀的企业携手为品学兼优但家境清寒的学生提供更强的支撑。同时，她也勉励参加本次助学金签约仪式的学生们，要坚持学习中文，为中印尼文化持续交流而努力。李宁表示，非常感谢三一一大学孔子学院为在国外创业的中资企业提供了一个支持印尼教育事业发展和服务印尼社会发展的机会。他指出，教育是每个国家发展的基础，希望助学金能够帮助更多的学生继续深造，特别是在中文语言和文化领域。最后，李宁鼓励学生们充分利用这份难得的机会学好中文，待学有所成，回到印尼为中印尼经济、文化的发展添砖加瓦。

签约仪式后，李宁将首批助学金交付到两位受助学生手上，学生他们表示，他们十分感激可以获得本次助学金，这为他们实现求学梦提供了强大的支持和帮助，他们将更加努力学习和进修，为家庭和社会做出更多的贡献。据悉，获得首批助学金的学生是印尼三一一大学与中国西华大学“3+2”合作项目的学生，在获得资助后，他们将飞往中国成都在西华大学继续完成中文本科的学习。

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