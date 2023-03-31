郑泽光访问奥斯特大学。人民网 郭锦标摄

人民网贝尔法斯特3月30日电 （周卓斌、郭锦标）日前，中国驻英国大使郑泽光分别访问奥斯特大学和贝尔法斯特女王大学两所北爱尔兰高校。

访问奥斯特大学期间，郑泽光充分肯定奥斯特大学在教学和科研方面的突出能力以及该校推进同中国高校合作所取得的积极进展，表示奥斯特大学孔子学院为北爱尔兰民众学习中文、了解中国历史文化、促进中国与北爱教育领域合作作出了重要贡献。

郑泽光介绍了中国两会的重要成果，指出当前中国人民正意气风发、众志成城，大力推进高质量发展，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。中国发展给世界和平与发展带来了新希望，为世界各国同中国合作提供了新机遇。希望奥斯特大学继续走在对华合作的前列，加强同中国高校的交流与合作，实现优势互补，互利双赢。希望孔子学院越办越好，为北爱尔兰地区广大学生提供一流的中文教学，为增进中国人民同北爱尔兰人民的友谊作出积极贡献。

访问贝尔法斯特女王大学期间，郑泽光表示，贝尔法斯特女王大学久负盛名，具有一流的教学质量和科研水平，很高兴看到女王大学同中方多所院校建立了合作关系。当前中国正在推进高质量发展，大力支持科技创新。中国拥有超大规模市场，在推动新兴技术超大规模应用方面有独特优势。中方愿鼓励更多高校与女王大学拓展教学科研合作，鼓励更多中国留学生将女王大学作为留学目的地。

奥斯特大学校长巴塞洛缪表示，奥斯特大学珍视与中方的合作，已同多所中国高校建立伙伴关系。有关合作即使在疫情期间也未中断，这足以证明同中方院校合作的韧性和强烈意愿。奥斯特大学诸多方面独具优势，期待进一步加强同中国高校合作，也欢迎更多中国留学生来校学习。该校将继续办好孔子学院，为促进中国与北爱教育合作与人文交流发挥积极作用。

贝尔法斯特女王大学校长格里尔表示，女王大学重视同中国高校的交流合作，欢迎更多中国学生来校留学。女王大学看好中国科研实力和巨大发展潜力，愿进一步深化同中方科研院校的合作。格里尔表示，十分荣幸同中国驻贝尔法斯特总领馆共同举办中英（北爱）新能源创新论坛，这是发挥英中互补优势，实现互利共赢的积极尝试。希望双方继续探索开展互利合作，为北爱和中国实现绿色低碳发展作出贡献。

(责编：苏缨翔、常红)