人民网约翰内斯堡3月29日电 （记者闫韫明，通讯员苏楠、冯桂蓉）3月27日，为满足卢旺达患者对舒适化就医体验的认识和需求，内蒙古第23批援卢旺达医疗队与内蒙古自治区人民医院、卢旺达马萨卡医院联合举办2023年“中国麻醉周”科普宣传活动。活动旨在向当地民众科普手术麻醉、无痛分娩和各种急慢性疼痛诊疗等相关知识，同时帮助当地医务工作者学习和理解麻醉学科在持续提升服务能力、加速术后康复、无痛诊疗、分娩镇痛、急慢性疼痛诊疗等专业领域的重要功能和意义。

活动分为线上交流会和线下科普宣传两部分。线上交流会由内蒙古自治区人民医院手术麻醉三科参会代表，为卢旺达马萨卡医院参会麻醉医生远程讲解神经阻滞麻醉和舒适化医疗经验，以视频方式介绍内蒙古自治区人民医院的手术室和各种可视化麻醉器械，与马萨卡医院参会人员分享如何让病患获得更加安全、更加舒适手术体验的实践心得。马萨卡医院麻醉科医生兼院长助理兰伯特·恩齐武吉拉在线上交流会结束后表示：“今天的会议让我收获很多，线上交流和麻醉义诊是当地医生更多了解中国医疗技术的好机会，非洲医生往往容易忽视舒适化医疗的重要性，更希望今后可以前往内蒙古自治区人民医院深入学习相关领域专业知识。”

会议结束后，中国援卢旺达医疗队与马萨卡医院麻醉医生在医院开展涵盖麻醉知识讲座、义诊、体检、现场演示等科普宣传活动，医疗队还为参加活动的当地民众准备了礼物和纪念品。此次科普宣传活动取得圆满成功，向当地医护人员和民众生动地介绍了麻醉学科相关专业知识，受到一致好评。

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