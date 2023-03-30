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巴西农牧业部部长卡洛斯·法瓦罗：中巴两国贸易往来将更加广阔

2023年03月30日14:30 | 来源：人民网-国际频道
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巴西农牧业部部长卡洛斯·法瓦罗致辞。实习生 王小鱼摄
巴西农牧业部部长卡洛斯·法瓦罗致辞。实习生 王小鱼摄

人民网北京3月30日电 （符园园、实习生王小鱼）“我相信巴西与中国的贸易往来将更加广阔，巴西农牧业部部长卡洛斯·法瓦罗在出席29日举行的中国—巴西商业研讨会上如是说。

法瓦罗与规模庞大的巴西商业代表团于22日抵达北京，在巴西总统卢拉因身体原因推迟访华行程后，法瓦罗则按原计划继续在中国开展工作。他表示，巴西与中国的关系目前十分良好，随着卢拉总统的就任，两国关系必将更加牢固、坚不可摧。

法瓦罗介绍，中国已同意恢复巴西牛肉输华。“这展现了巴中双方紧密且富有成果的双边关系。”他还透露，巴西又有四家肉类冷链加工厂获得了对华出口许可，这也是自2019年以来巴西肉类加工企业再次获得对华出口资质。此外，两家此前因疯牛病暂停对华出口的肉类加工企业重新获得该资质。他表示，巴西目前有50多家肉类冷链加工企业正申请对华出口许可。“机遇近在眼前，我相信未来巴西与中国的贸易往来将更加广阔。”

法瓦罗称，此次中国之行除了讨论深化双边经贸关系，还与中方就中资企业赴巴投资、科技创新、可持续发展、技术共享与电子认证、出口产品的多样化等议题进行了深入探讨。

商务部数据显示，2022年中巴双边贸易额达1714.9亿美元，中国已连续14年成为巴西最大的贸易伙伴。巴西是中国的大豆、鸡肉、食糖等第一大进口来源国，巴西玉米等重要农产品也已实现对华出口并迅速增长。

本次研讨会由中国国际投资促进会、巴西出口投资促进局、中国巴西企业家委员会、巴西全国工业联合会联合主办。 

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(责编：苏缨翔、常红)

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