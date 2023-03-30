工人和技术人员正在新航站楼进行施工。人民网记者 黄培昭摄

人民网坎帕拉3月30日电 （记者黄培昭）乌干达恩德培国际机场，位于波光潋滟的维多利亚湖畔，这是乌干达境内唯一的一座国际机场，始建于1974年。由于年久失修，基础设施十分老旧，加之当初设计的机场吞吐量太小，早已不能满足日益增长的航空运输需求。眼下，由中国交建承建的机场改扩建项目，将改变这一窘状，使恩德培国际机场旧貌变新颜。

记者赶到现场时，看到建到一多半的新航站楼上，中外技术人员和工人们正在忙绿地加紧施工。项目总经济师陈尧介绍说，恩德培国际机场改扩建项目，主要包括新建航站楼（20000平方米）、货运中心大楼（10000平方米）、加铺现有17/35跑道及附属滑行道、扩建及加铺1号停机坪，修复2号停机坪、加铺4号停机坪、加铺12/30跑道及附属滑行道、现场给水排水系统、消防系统及相关的附属设施。“截至目前，主要剩余工作为新建航站楼工程，航站楼完成比例为48%，项目整体完成比例为83%，竣工日期为2024年7月5日。”

当地媒体报道说，中企承建的机场改扩建项目，将对恩德培国际机场总体客货吞吐能力、机场服务水平等进行全面升级换代，满足新的运营需要。同时，恩德培机场崭新、便利的设施和高水平的服务，将吸引世界各地游客来此旅游，而这将成为拉动国民经济发展的重要一环。此外，在提高乌干达国际地位和形象、吸引更多外国投资和商业机会、促进区域经济一体化和经贸合作等方面，改扩建之后的恩德培国际机场，也将扮演重要角色。

更值得一提的是，恩德培国际机场改扩建项目的实施，为当地创造了大量就业岗位，提高了居民的收入和生活质量。记者在采访中了解到，在项目建设中，中国交建不仅雇用了许多当地年轻人，还注重对本土员工的岗位技能和综合业务能力培训，手把手地向他们传授知识技能，培养出了一大批综合素质较高、业务能力较强的当地中、高级管理人员。据悉，在施工的高峰期，现场有近千名当地员工和80多名中国工人作业。

乌干达民航局机场和航空安全主管、业主方项目经理阿尤布·苏玛介绍说，政府对恩德培国际机场的改造和扩容扩建项目寄予厚望，希望在中国交建的无私建设和努力下，恩德培国际机场能够旧貌变新颜，焕发新的生机活力，迎来大量旅客，并运输尽可能多的货物。改扩建后，恩德培国际机场每年旅客的吞吐量将从现有的130万增长到300万。

“因此，这是一个关键基础设施，将在乌干达经济发展中发挥关键性的作用。”苏玛充满憧憬地说。

(责编：苏缨翔、常红)