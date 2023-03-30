美国在国内外实施任意拘押的骇人听闻事实昭告世人，美国是不折不扣的“任意拘押帝国”，也是当今世界上践踏人权最严重的国家

免于任意拘押是联合国《世界人权宣言》规定的一项个人基本权利，也是国际人权条约中的重要规定。美国罔顾国内法律规定和国际条约义务，在国内外大搞任意拘押，对有关人员造成严重身体和精神双重伤害。一个个触目惊心的事实和真相，剥去了美国在任意拘押问题上的伪装，戳穿了美国在民主人权领域的虚伪面目和双重标准。

在国内，美国政府任意拘押移民，严重违反“禁止使用酷刑”规定。美国国土安全部在边境实行家庭分离政策，对被强行分开的父母与子女造成严重痛苦和折磨；被拘押在佐治亚州欧文县拘留中心的女性经常遭受医疗虐待和恶意忽视；美国移民局经常将移民安置于当地监狱中，使其遭受各种身体摧残；美国对移民拘押时间没有明确规定，拘押时间长短取决于移民拘押场所和经济因素，有些甚至成为无限期拘押。2022年2月，超过9400名无人陪伴儿童移民遭美国边境执法人员扣留，其中约4000人在边境拘留所被拘押超过72小时。美国“政客”网站报道，2017年2月至2021年6月，超过65万未成年人被美国边境执法部门拘押，其中包括22万儿童，约1/3的儿童被拘押时间超过72小时。美国任意拘押移民的行径受到包括联合国人权事务相关负责人等的强烈谴责。

在国际上，美国任意拘押、虐囚等丑闻更是触目惊心。自克林顿政府以来，美国一直使用“监狱船”关押恐怖主义嫌疑人。2001年至2008年，美国可能使用了多达17艘军舰作为“浮动监狱”。美国布朗大学沃森国际和公共事务研究所“战争代价”研究报告指出，“9·11”事件后，美国海外“黑监狱”网络运行涉及至少54个国家和地区，拘禁数十万人。美国打着所谓“反恐战争”的幌子在多国设立“黑监狱”，秘密拘押所谓恐怖嫌疑人，大搞刑讯逼供，是美国肆意蹂躏法治和践踏人权的铁证。臭名昭著的关塔那摩监狱、阿富汗巴格拉姆监狱、伊拉克阿布格里卜监狱不断曝出虐囚丑闻，殴打、水刑、长期剥夺睡眠等各种“强化审讯手段”令人发指。英国《卫报》指出，至今仍然无法掌握美国海外“黑监狱”系统性虐囚的全部情况，更别提如何追究责任，“正义的清算被一拖再拖”。

美国政府不仅纵容海外“黑监狱”侵犯人权，还持续掩盖和否认自己的罪行。2002年12月，时任美国国防部长拉姆斯菲尔德批准在关塔那摩监狱使用感官剥夺、隔离和使用恶犬等一系列审讯技术。美国政府封锁消息，阻挠国际红十字会公布调查结果，并拒绝接受联合国关于关闭该监狱的建议。“战争代价”研究报告显示，阿富汗巴格拉姆监狱在押犯人古尔·拉赫曼死亡4个月后，负责审讯的官员却获得中情局嘉奖和2500美元现金奖励。伊拉克阿布格里卜监狱数百张虐囚照片曝光后，除了涉事美军低级士兵受审外，其他美军人员、政府高官和参与其中的军事承包商都免于受审。美国政府甚至对批评美国政府虐囚的国际刑事法院首席检察官等多名官员实施经济制裁和入境限制。

美国在国内和国际上大搞任意拘押、漠视人权由来已久，反映出根深蒂固的种族主义痼疾和暴力主义政治文化。近年来，美国白人至上主义思潮兴起，种族矛盾愈发尖锐，边境难民危机频发。基于种族的任意拘押粗暴践踏少数族裔和外来移民基本人权，进一步撕裂美国社会，造成难以愈合的社会创伤。美国在国内对移民的任意拘押和在国际上大量设立各种“黑监狱”、制造任意拘押案件的事实，反映出美国根深蒂固的霸权主义思维、单边主义思想和暴力主义政治文化。

美国在国内外实施任意拘押的骇人听闻事实昭告世人，美国是不折不扣的“任意拘押帝国”，也是当今世界上践踏人权最严重的国家。美方应正视并反省自身严重的民主劣迹和人权问题，彻底摒弃将民主人权问题政治化的行径，停止打着民主旗号干涉别国内政，停止侵害别国人权。

《 人民日报 》（ 2023年03月30日 17 版）

(责编：牛镛、杨光宇)