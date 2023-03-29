2022年是美国人权状况标志性倒退的一年。自诩“人权卫士”的美国，金钱政治、种族歧视、枪支泛滥、警察暴力、贫富分化等痼疾难除，人权立法司法大开历史倒车，美国人民的基本权利和自由被进一步架空

3月28日，中国国务院新闻办公室发表《2022年美国侵犯人权报告》，用大量事实和数据揭露了美国侵犯人权的真相。报告指出，2022年是美国人权状况标志性倒退的一年。自诩“人权卫士”的美国，金钱政治、种族歧视、枪支泛滥、警察暴力、贫富分化等痼疾难除，人权立法司法大开历史倒车，美国人民的基本权利和自由被进一步架空。事实深刻揭示，美式民主无法有效保障美国人权。

美国国务院日前再次发表所谓国别人权报告，美国政客宣称“人权是普遍的”“不会对美国自身存在的人权问题置之不理”，但美方在其报告中对全球近200个国家和地区的人权状况说三道四，唯独不提美国存在的严重人权问题。中方发表《2022年美国侵犯人权报告》，用铁的事实告诉世界，美国公民权利保护制度严重失能、美式选举民主日益空心化、种族歧视与不平等愈演愈烈、底层民众基本生存危机加重、妇女儿童权利历史性倒退、恣意侵犯他国人权践踏正义，为美国政客好好补一补本国人权课提供了很好的教材。

美式民主空心化加剧，难以解决美国长期存在的系统性人权问题。当前，美式民主正因政治献金、“黑金”输送、投票限制、暴力恐吓等日益空心化，亿万富翁和利益集团可以轻易操弄选举走向，民众意愿难以有效转化为治理决策。枪支泛滥问题无解就是例证。尽管绝大多数美国民众明确要求控枪，但利益集团操弄、政商勾结导致美国控枪议程长期陷于瘫痪。2022年6月，美国联邦最高法院对“布鲁恩案”的裁决，推翻了纽约州和其他6个州长达半个世纪的控枪立法，使这些州居民可以携带隐藏枪支，成为美国控枪领域的标志性倒退。

美国两党极化导致政治空转，严重损害公民权利。美国民主、共和两党之间意识形态分歧与对立持续扩大，加剧美国社会撕裂。美国联邦最高法院也未能逃脱党争撕扯，去年终结了近50年来受宪法保护的堕胎权，是对妇女人权和性别平等的巨大打击。两党恶斗造成否决政体，治理效能不断走低，严重动摇美国民众对美式民主的信心。民调显示，69%的美国人认为美国民主面临“崩溃风险”，86%的美国选民表示美国民主面临“非常严重的威胁”，人们对美式民主普遍感到绝望。

美国政客服务于寡头利益，无力解决美国人权领域的结构性顽疾。近年来，美国基于种族偏见的仇恨犯罪大幅增长，去年5月发生的布法罗超市种族主义屠杀惨案震惊世界；死于毒品和药物滥用的美国人急剧增加，每年超过10万人；美国儿童贫困率从2021年12月的12.1%上升至2022年5月的16.6%，增加了330万贫困儿童……面对冷酷现实，美国政客不仅丧失了回应普通民众基本诉求、捍卫普通公民基本权利的主观意愿和客观能力，甚至成为美国革除人权领域痼疾的严重障碍。

美式民主连本国人权都无法有效保障，美国政客却依旧打着“民主”“人权”旗号在国际上挑起对抗纷争，恣意践踏他国人权。美国布朗大学有关研究指出，21世纪以来，美国以“反恐”为名在85个国家开展军事行动，直接导致至少92.9万平民死亡，3800万人流离失所，侵蚀了国内外公民的自由和人权。作为实施单边制裁总数最多的国家，美国目前仍在对20多个国家实施制裁，极大削弱了这些国家人权保障能力与水平。目前，美国正张罗举办第二届“领导人民主峰会”，其真实目的就是要继续将民主政治化、工具化，推行集团政治，服务自身霸权利益。国际社会越来越清楚地认识到，美国政客高谈“民主”“人权”，实则奉行强权政治，已成为全球和平发展的破坏者、人权进步的绊脚石。

美国无视并无力解决本国存在的严重人权问题，却到处对别国人权状况指手画脚，必然受到各国人民强烈反对。美国应放下傲慢与偏见，切实正视、检视自身存在的严重人权问题，认真反思其制度性根源，早日停止侵犯他国人权的霸权霸道霸凌行径。

《 人民日报 》（ 2023年03月29日 03 版）

(责编：杨光宇、牛镛)