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沙特阿拉伯旅游局局长：“沙中加强旅游合作前景广阔”

2023年03月29日21:29 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京3月29日电 （记者崔琦）“中国市场对于包括沙特阿拉伯在内的世界各国都是最重要、最具潜力的市场之一。”沙特阿拉伯旅游局局长兼董事会成员法赫德·哈米达丁近日接受人民网记者采访时表示，中国是全球最大的出境游客源国，“沙中加强旅游合作前景广阔，沙特将继续积极拓展中国旅游市场，希望中国成为沙特三大客源市场之一。”

哈米达丁表示，沙特重视发展旅游业，于2019年起开放接待国际游客，向49个国家推出了一年多次往返电子签证，中国就是其中之一。乘坐沙特阿拉伯航空航班的中国游客在抵达沙特阿拉伯后，可获得96小时过境签证和一晚的免费酒店住宿服务。此外，“访问沙特”网站上还有丰富的文化信息、旅游资讯以中文呈现，帮助中国游客熟悉沙特国情和主要景点。

“旅游已成为沙中友好合作的重要领域。”哈米达丁说，沙特不仅同中国开展了相关高级别对话，还和中国企业签署合作协议，共同推动两国人员往来和文化交流。如今，中国游客在沙特可以使用电子支付方式进行消费，还有沙特公司专门为中国游客提供个性化、定制化的旅游咨询服务。

沙特于2016年提出“2030愿景”，希望将文娱旅游打造为沙特支柱产业之一。2022年12月，中国政府与沙特政府签署《中华人民共和国政府和沙特阿拉伯王国政府关于共建“一带一路”倡议与“2030愿景”对接实施方案》，共同推进两国基础设施、产能、能源、贸易和投资、财金、人文等领域合作。哈米达丁介绍，沙特向外国游客推出入境便利措施以来，旅游市场增长强劲。“发展旅游业是我们推动沙特经济多元化的重要举措之一，我们希望继续推动沙中旅游合作，欢迎更多中国朋友来我们美丽的国度访问，享受阳光和沙滩。”

(责编：崔译戈、刘慧)

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