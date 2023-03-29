人民网北京3月29日电 （记者崔琦）3月28日，乍得共和国和刚果民主共和国加入国际竹藤组织升旗仪式在北京国际竹藤组织总部举行。

国际竹藤组织理事会主席、喀麦隆林业和野生动物部部长恩东戈·朱尔·多雷，国际竹藤组织董事会联合主席江泽慧，中国外交部国际经济司参赞张雷，中国国家林业和草原局副局长谭光明，乍得共和国驻华使馆代办马鲁米，刚果民主共和国农业部部长姆津加·比利汉泽·德西雷出席并致辞。

国际竹藤组织第十二届理事会会议现场。国际竹藤组织供图

恩东戈·朱尔·多雷代表国际竹藤组织理事会欢迎乍得共和国和刚果民主共和国加入国际竹藤组织大家庭。他表示，国际竹藤组织是南南合作的重要平台，其50个成员国绝大部分来自全球发展中地区。国际竹藤组织通过在世界各地开展示范项目，提高国际社会对竹藤资源价值和潜力的认识。广大成员国将继续推动国际竹藤组织取得新的发展成就，为建设可持续的绿色未来发挥积极作用。

江泽慧说，竹藤是大自然赐予人类的宝贵财富，与人民的生产生活息息相关，也是推进南南合作、落实“一带一路”倡议、实现联合国2030年可持续发展议程的重要资源。乍得共和国和刚果民主共和国加入国际竹藤组织，将为这两国竹藤产业发展创造新的机遇。国际竹藤组织将继续不遗余力地为全球竹藤生产国和消费国人民谋福利，促进竹藤领域的南南合作与南北对话，为世界竹藤产业的可持续发展贡献力量。

国际竹藤组织董事会联合主席江泽慧致辞。国际竹藤组织供图

张雷表示，国际竹藤组织主动对接全球发展倡议，发挥自身在减贫、气候变化和绿色发展、工业化等领域的独特优势，成为落实2030年议程和构建发展共同体的重要力量。中方乐见并期待越来越多的非洲国家加入国际竹藤组织大家庭，推动非洲竹藤产业快速发展，为中非合作注入新的动力。

中国外交部国际经济司参赞张雷致辞。国际竹藤组织供图

谭光明说，中国和乍得共和国、刚果民主共和国在生态保护与修复、应对气候变化、绿色产业发展等方面合作前景十分广阔。中国政府愿携手国际竹藤组织成员国，加强交流、深化合作，共享竹藤培育、加工和利用方面的经验与技术，促进竹藤产品的开发与贸易，共同开展“以竹代塑”，为推动全球生态环境保护和人民生计改善、为世界竹藤产业健康可持续发展做出新的更大贡献。

中国国家林业和草原局副局长谭光明致辞。国际竹藤组织供图

马鲁米表示，“以竹代塑”有助于减少污染和保护环境，乍得共和国与中国在用竹子替代塑料方面具有相同的共识。乍得共和国非常赞赏国际竹藤组织与中国政府共同发起的“以竹代塑”倡议，并将与国际竹藤组织开展多元化合作，促进竹材应用研究，开拓竹产业市场的共赢局面。

姆津加·比利汉泽·德西雷表示，刚果民主共和国的国家竹子项目在农民增收、减贫脱困、土地恢复及天然保护方面发挥了积极作用。他说，刚果民主共和国非常愿意与中国林业部门开展交流合作，在南南合作框架范围内促进刚果民主共和国竹产业发展。希望国际竹藤组织继续支持刚果民主共和国实施国家竹子政策，以发展包容性的绿色经济。

嘉宾致辞后，国际竹藤组织总干事穆秋姆与马鲁米在国际竹藤组织总部广场一同升起乍得共和国国旗，与姆津加·比利汉泽·德西雷一同升起刚果民主共和国国旗，并分别奏响两国国歌。国际竹藤组织副总干事陆文明主持升旗仪式的升旗环节。

升旗仪式当天，国际竹藤组织举行了第十二届理事会会议，会议选举尼泊尔为下一届理事会主席国、巴拿马为下一届理事会副主席国。喀麦隆、厄瓜多尔、牙买加、巴拿马、哥伦比亚、埃塞俄比亚、秘鲁、乌干达、加纳驻华大使等80多位理事会成员国代表出席第十二届理事会会议并见证升旗仪式。

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