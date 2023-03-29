人民网慕尼黑3月29日电 （记者李强）27日，德国铁西日暨中德（沈阳）高端装备制造产业园产业合作交流会在慕尼黑成功举办。活动以“遇见中德 预见未来”为主题，邀请中德双方政商界代表100余人，共话中德产业合作，共谋中德未来发展。

现场，与会嘉宾共同见证了中欧数字联盟数字化改造提升项目、德国开元周游集团文旅合作项目等11个项目的成功签约。

据介绍，中德（沈阳）高端装备制造产业园园区现有各类企业470余家，包括宝马、巴斯夫、本特勒、采埃孚、贺利氏、FEV、慕贝尔等德国企业82家。2022年，园区完成规模以上工业总产值864亿元，全口径税收100亿元，固定资产投资195亿元。园区还与德国工程院、华晨宝马等共同组建中德（沈阳）高端准备制造创新委员会，成员单位152家；组建德国海德堡等4家海外离岸创新中心，累计开展“德国铁西日”“德国企业沈阳行”等经贸交流活动活动130余场。

中国商务部与德国联邦经济和技术部联合授予中德（沈阳）高端装备制造产业园“中德企业合作基地”称号。中国已经连续多年成为德国在全球的最大贸易伙伴，中德（沈阳）高端装备制造产业园始终坚持贯彻新发展理念，充分发挥国家级园区品牌和产业集聚效应，全力打造具有全球影响力的高端装备制造业基地。

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