人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中德（沈阳）高端装备制造产业合作交流会在德国举行

2023年03月29日19:56 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网慕尼黑3月29日电 （记者李强）27日，德国铁西日暨中德（沈阳）高端装备制造产业园产业合作交流会在慕尼黑成功举办。活动以“遇见中德 预见未来”为主题，邀请中德双方政商界代表100余人，共话中德产业合作，共谋中德未来发展。

现场，与会嘉宾共同见证了中欧数字联盟数字化改造提升项目、德国开元周游集团文旅合作项目等11个项目的成功签约。

据介绍，中德（沈阳）高端装备制造产业园园区现有各类企业470余家，包括宝马、巴斯夫、本特勒、采埃孚、贺利氏、FEV、慕贝尔等德国企业82家。2022年，园区完成规模以上工业总产值864亿元，全口径税收100亿元，固定资产投资195亿元。园区还与德国工程院、华晨宝马等共同组建中德（沈阳）高端准备制造创新委员会，成员单位152家；组建德国海德堡等4家海外离岸创新中心，累计开展“德国铁西日”“德国企业沈阳行”等经贸交流活动活动130余场。

中国商务部与德国联邦经济和技术部联合授予中德（沈阳）高端装备制造产业园“中德企业合作基地”称号。中国已经连续多年成为德国在全球的最大贸易伙伴，中德（沈阳）高端装备制造产业园始终坚持贯彻新发展理念，充分发挥国家级园区品牌和产业集聚效应，全力打造具有全球影响力的高端装备制造业基地。

(责编：崔译戈、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部