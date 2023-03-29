人民网柏林3月29日电 （记者刘仲华）3月29日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使在联合国人权理事会第52届会议审议巴勒斯坦和其他阿拉伯被占领土人权状况一般性辩论上发言，呼吁切实保障巴勒斯坦人民合法权益。

陈旭指出，近年来，被占巴勒斯坦领土上的定居点持续扩大，挤压巴勒斯坦人民生存空间。持续不断的封锁导致巴勒斯坦经济社会发展和民众生计更加艰难。巴勒斯坦人民的生存权、发展权等基本人权遭到严重损害。中方呼吁各方切实执行联合国大会和人权理事会关于保护巴勒斯坦人民权利的决议，呼吁以色列停止扩建定居点，停止驱逐巴勒斯坦民众，尽快解除对加沙地带的封锁，切实保障巴勒斯坦人民合法权益。

陈旭表示，巴以紧张局势反复上演，根本原因在于“两国方案”迟迟未得到落实。国际社会应增强紧迫感，推动巴以在“两国方案”基础上尽快重启和谈，解决耶路撒冷及其他最终地位问题，早日实现巴以和平共存。中方支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国。中方愿同国际社会一道，在联合国决议、“土地换和平”原则等基础上，为早日实现巴以持久和平作出努力。

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