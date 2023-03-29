新华社华盛顿3月28日电（国际观察）枪支暴力撕裂美国社会

新华社记者孙丁

美国田纳西州纳什维尔市27日发生校园枪击案，造成包括3名儿童在内6人遇害。今年以来，美国已发生130起造成至少4人死伤的大规模枪击事件。愈演愈烈的枪支暴力问题再次成为美国民众“最糟糕的噩梦”。

面对接二连三的枪击惨案，美国政客除“习惯性”表态、相互扯皮外，难见真正作为。因党争极化、利益集团阻挠，加强枪支监管、遏制枪支暴力的立法进程举步维艰。

“美国孩子再次被辜负了”

发生枪击案的纳什维尔市圣约学校临时纪念场所，摆放着悼念死者的鲜花和玩具。“无法相信发生的这一切”，遇害者伊夫琳的家人悲痛不已。伊夫琳是3名年仅9岁的遇害者之一，另外3名死者是校长和两名教职工。该市市长约翰·库珀表示，这是“最糟糕的一天”，纳什维尔也被列入了“经历校园枪击事件可怕的、长长的名单之中”。

此次枪击案是2022年5月得克萨斯州尤瓦尔迪市罗布小学枪案后，遇害人数最多的美国校园枪击事件。“美国孩子再次被辜负了。”美国有线电视新闻网报道说。

纳什维尔警方确认，枪手为28岁的当地人奥德蕾·伊丽莎白·黑尔，曾就读于该校。按照警方说法，黑尔曾因“情绪紊乱”接受治疗，作案动机尚不确定。黑尔在纳什维尔5家枪店合法购买了7支枪，作案时携带其中3支，包括一把AR式攻击性步枪。

据美国“枪支暴力档案”网站数据，截至28日，美国今年已有上万人因枪支暴力失去生命，包括400余名儿童和青少年。有研究表明，涉枪伤害已超过车祸，成为导致美国未成年人死亡的最主要因素。美国国会民主党参议员迪克·德宾坦言，枪支暴力是“美国特有”的问题。

政客们“熟悉”的反应

美国总统拜登27日下令白宫等联邦政府建筑降半旗向枪击案受害者致哀，称这是一个家庭“最糟糕的噩梦”，枪支暴力正撕裂美国社会和这个国家的“灵魂”。次日，拜登又呼吁美国国会采取行动，立法禁止销售攻击性武器。

然而，美国民众对改变枪支泛滥的现状并不抱希望。美国有线电视新闻网报道说，人们已对不断发生的枪击案感到沮丧，每次悲剧后的流程是“如此熟悉”，共和党政客们迅速表示“哀思和祈祷”或者保持沉默，民主党人则要求进行枪支立法改革，“总统的呼吁几乎已经成为一种习惯”，但他“可能很快就会再做类似的事”。

考虑到本届美国国会众议院由共和党控制，而民主党在参议院席位优势微弱，拜登呼吁的立法禁止销售攻击性武器几无实现可能。连日来，已有一众共和党议员明确反对“封杀”AR-15步枪等攻击性武器，同时将枪患矛头转向枪手心理健康和校园安保问题。

事实上，美国国会曾于1994年批准攻击性武器禁令，禁止民用制造和销售AR-15等被定义为攻击性武器的半自动枪械以及10发子弹以上弹匣，但这一禁令在2004年到期后未获延长。此后，在美国枪械行业大力营销下，AR-15甚至成为最受美国枪支爱好者推崇的枪支之一，不少枪手作案使用的就是这种易改装的步枪。

“对枪支的崇拜超过了对同胞生命权的尊重”

在美国，枪击事件以及其他暴力犯罪活动持续猖獗，选择拥枪自卫的人越来越多。有数据显示，美国过去3年新增大量拥枪个人和家庭，枪支销售背景审查合计超过5500万次。

从历史上看，美国枪支泛滥还有深层次文化原因。美国建国前，欧洲移民就依靠枪支等武器在北美大陆侵占原住民土地和资源并建立殖民地。1776年，北美13个殖民地宣布独立建国，拥有个人枪支的美国民兵在独立战争中起到了重要作用。

1791年，美国批准宪法第二修正案，保障公民拥有和携带武器的权利。在“西进运动”中，白人移民使用枪支驱赶原住民，扩张并保护占领的土地，同时进行狩猎，枪支逐渐成为美国白人文化象征之一，拥有枪支是所谓自由、独立的表现这一观念深深嵌入美国价值观。

美国历史学家理查德·霍夫施塔特曾经写道，枪支最初在美国是从事农业活动以及开疆拓土的必需品，而现在，无论是在西方还是其他地方，美国是“唯一坚持维护枪支文化的现代工业化国家”。

在《今日美国报》专栏作家雷克斯·赫普克看来，如果没有那么容易获得枪支，美国许多枪击事件根本不会发生。“也许现在是时候承认，大规模枪击事件之所以在美国如此常见并发生在校园以及几乎所有能想到的地方，是因为我们对枪支的崇拜超过了对同胞生命权的尊重。”

(责编：崔译戈、刘慧)