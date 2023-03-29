新华社伦敦3月29日电 专访：一场充斥着政治营销和霸权思维的“闹剧”——英国政治评论员卡洛斯·马丁内斯谈美国所谓“民主峰会”

新华社记者杜鹃

“鉴于美国民主现状，美国坚持举办所谓的‘民主峰会’简直是场闹剧。”英国政治评论员卡洛斯·马丁内斯日前在接受新华社记者书面采访时这样写道。

美国计划于3月29日至30日在线上举办第二届所谓“民主峰会”。曾经密切关注第一届“民主峰会”的马丁内斯一针见血地指出，美国习惯将自身描绘成“民主典范”，但所谓的美式民主只不过是受财团控制的一种体制。

马丁内斯认为，作为资本主义国家，美国的所谓民主仅仅为其统治阶级、即拥有和掌控资本的群体服务。正如许多人所说，美式民主是“金钱民主”，美国政府的许多行为都是为了满足富人的利益。

马丁内斯说，英国有一句谚语是“布丁好不好，吃了才知道”。同样，人们可以通过观察一个政府的行为，包括其在处理经济、政治和社会事务上的优先级，来判断它的性质。

“相比防止气候崩溃，美国政府优先考虑化石燃料（企业）的利润；相比拯救生命，美国政府优先考虑私营医疗公司和制药业的利润；相比维护和平，美国政府优先考虑军工复合体的利益，”马丁内斯说，“这证明美国政府优先考虑精英阶层的利益，而不是广大民众的利益。”

马丁内斯说，作为世界上最富有的国家之一，美国无家可归者人数却逐年增加，近年来人均预期寿命也在缩短。“生活在贫困中的人们可以享受什么样的民主？他们虽然能选择是投票给民主党人还是共和党人，但这两党都无法帮助人们摆脱贫困，都无法有效解决遍布美国社会的制度性种族主义问题。”

马丁内斯举例说，美国白人和有色人种在健康指标、享受教育成果和经济成果等方面差异明显。非裔、拉美裔较其他美国公民更有可能陷入长期贫困、居住在拥挤的住房中、缺乏医疗保险。“这些都是奴隶制、种族灭绝、殖民和种族隔离等遗留下来、至今尚未解决的问题。”

马丁内斯由此发问：“真的还会有人认为美国代表着民主巅峰吗？”在他看来，拜登政府举办第二届所谓“民主峰会”的真实目的，无外乎是将其作为“政治营销”工具，并以此来推进美式霸权。

马丁内斯认为，拜登政府的执政表现令人失望，“本届政府未能改善人民的生活，只是继续用有关民主的甜言蜜语来吸引选民”。他还指出，在地缘政治方面，拜登政府企图利用“民主峰会”打“新冷战”，巩固旨在维护美国霸权的联盟，阻碍世界走向多极化。因此，“‘民主峰会’实际上是‘霸权峰会’”。

观察中国的民主实践后，马丁内斯注意到中国政府在推进民主建设过程中，优先考虑推进实现共同富裕，发展清洁能源，开展基础设施建设，解决腐败问题，与世界各国建立和平互利的关系。

“中国政府的上述优先事项完全符合中国人民的需要和愿望，”马丁内斯认为，“在人类面临气候变化、核扩散、贫困和战争等巨大挑战之际，合作共赢、相互尊重、互不干涉内政才是确保人类未来安全的绝对必要条件，这才是当今世界所需要的‘真正民主’。”

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