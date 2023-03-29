新华社北京3月29日电 题：任意拘押，抹不去的美国人权污点

新华社记者

美国在人权领域的虚伪双标举世皆知。一个重要表现是其一方面毫无依据地指责别国任意拘押，另一方面却对本国监狱里司空见惯的酷刑虐待绝口不提，不经审判就将人任意投入其全球各地的“黑监狱”。种种暴行成为抹不去的人权污点，但美国却对国际社会的强烈谴责置若罔闻，沦为践踏人权的反面典型。

免于任意拘押是联合国《世界人权宣言》规定的个人基本权利，也是国际人权条约中的重要规定。美国作为《世界人权宣言》重要起草国和最早通过国际人权条约的国家之一，却罔顾国内法律规定和国际条约义务，在国内和国外都留下了侵犯人权的斑斑劣迹。

美国任意拘押国内移民严重侵犯人权。美国移民委员会和美国移民律师协会曾向国土安全部监督机构提交投诉，详细说明国土安全部在美国边境实行家庭分离政策，采取极端胁迫手段，严重违反禁止酷刑和其他虐待行为的规定，给被强行分开的父母与子女造成巨大痛苦和折磨。联合国任意拘留问题工作组明确指出，移民在美国被拘留期间的待遇有辱人格。美国移民局经常将移民安置于当地监狱中，即使部分移民被安置在单独的移民拘留中心，仍遭受各种身体摧残。美国对移民拘押时间没有明确规定，拘押时间长短取决于移民拘押场所和经济因素，有些甚至成为无限期拘押。被拘押的移民由于信息闭塞等原因，无法为自己争取正当合法权利。

美国在国际上实施任意拘押触目惊心。据人权组织和美国媒体披露，美国动用军舰作为“浮动监狱”，还在古巴、阿富汗、伊拉克等国设立为数众多的“黑监狱”，建立了遍布全球的秘密监狱网。从臭名昭著的古巴关塔那摩监狱到阿富汗巴格拉姆监狱，各种虐囚丑闻频频曝出，大批被非法关押的人遭到非人折磨。美国布朗大学沃森国际和公共事务研究所“战争代价”研究报告指出，“9·11”事件后，美国海外“黑监狱”网络运行涉及至少54个国家和地区，拘禁数十万人，包括穆斯林、女性和未成年人等。美国打着所谓“反恐战争”的幌子在多国“黑监狱”秘密拘押所谓恐怖嫌疑人，大搞刑讯逼供，这些都成为美国肆意蹂躏法治和践踏人权的典型例证。

面对国际社会的追问和谴责，美国持续掩盖和否认自身罪行。联合国曾公布关塔那摩监狱问题报告，但美国拒绝接受报告中关于关闭该监狱的建议。国际刑事法院首席检察官曾表示，有证据显示近百名阿富汗囚犯在审讯过程中遭到折磨、虐待甚至性侵犯，美军和中情局可能因在阿富汗虐囚而犯下战争罪行，但美国政府却因此对包括国际刑事法院首席检察官在内的多名官员实施经济制裁和入境限制。针对联合国禁止酷刑委员会提出的中情局海外“黑监狱”滥用酷刑问题，美国政府以保密为由，拒绝披露涉及中情局活动的被拘押者信息。

美国大搞任意拘押、漠视人权，反映出根深蒂固的种族主义痼疾和暴力主义政治文化。种族主义自立国以来一直都是美国的痼疾，白人的文化优越感和主体身份使美国各种族间始终存在高度的政治、经济和文化不平等。而且随着全球化进程持续推进和美国国内人口结构重大调整，近年来美国白人，尤其是中下层白人民众对移民和少数族裔不满情绪日益上升，种族主义问题加剧。近年来，美国出现以“黑人的命也是命”为代表的大规模少数族裔抗争运动，边境难民危机频发。基于种族的任意拘押粗暴践踏少数族裔和外来移民基本人权，违背了美国长期宣扬的“人人生而平等”等人权原则，不仅无法解决非法移民问题，反而进一步撕裂美国社会，造成难以愈合的社会创伤。

只要种族主义的痼疾一天不消除，美国社会就难以真正实现融合、走向平等。只要霸权主义、强权政治的执念不散去，美国在国际上仍会动辄就用暴力手段解决问题，“黑监狱”、任意拘押还将不断出现。美国要做的不是对他国颐指气使、指手画脚，而是放下虚伪双标，摒弃将人权问题政治化的行径，同时正视、检讨自己的人权欠债。

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