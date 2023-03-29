新华社海南博鳌3月29日电 综述：团结合作 包容发展——各方人士热议博鳌亚洲论坛为世界经济释放信心

新华社记者

碧海银沙伴椰林，仲春时节的海滨小镇博鳌再次开启“博鳌时间”。以“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”为主题的博鳌亚洲论坛2023年年会正在这里召开。

各方人士和与会代表纷纷表示，面对外部环境的不确定性，亚洲各国应充分利用区域合作机制，谋求合作共赢，为世界经济稳定增长作出贡献。

巴基斯坦规划、发展与特别项目部长阿赫桑·伊克巴尔在论坛年会现场告诉新华社记者，亚洲将成为全球消费增长重心，带动全球供应链、价值链调整。各国要顺应趋势，加强合作发掘发展机遇。他强调，中国经济增长对世界经济和各国发展都是“好消息”。

哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心总裁雷纳特·别科图尔沃夫表示，在过去几十年中，中国经济发展取得重大成果，向世界展示了一个成功的发展故事。如今，在高水平共建“一带一路”引领下，新项目新投资落地哈萨克斯坦等合作国家，持续助力提升当地经济发展和民众生活水平。

中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张宇燕也表示，亚洲地区在世界经济中的重要性正持续增强。他说，国际货币基金组织此前上调世界经济增长预期，其主要原因是看好亚洲地区、特别是中国经济发展的前景。

28日发布的《亚洲经济前景及一体化进程》2023年度报告显示，作为世界经济的重要引擎，亚洲经济体2023年整体复苏步伐加快。报告说，亚洲成为世界经济暗淡图景中的亮点，全球经济治理进入“亚洲时刻”。

博鳌亚洲论坛上，中国经济强劲增长和亚洲发展持续复苏让各方人士对合作发展前景满怀信心。

在老挝青年企业家协会副主席娥拉泰看来，老挝当地就能感受到中国经济的活力和对周边国家的带动。娥拉泰此前接受记者采访时介绍，今年以来，不少中国商务代表团到老挝考察，许多老挝农产品通过中老铁路出口至中国。更重要的是，中国倡导的共建“一带一路”倡议、全球发展倡议等公共产品，正为区域发展注入源源不断的新动力。

菲律宾贸易与工业部助理部长艾伦·赫普蒂表示，中国经济增长在拉动亚洲地区经济发展方面作用不容忽视，中方提出一系列倡议措施不仅促进各国发展，更聚焦共同繁荣，不断促进更深层次区域一体化和经济全球化。

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平说，中国提出各项倡议对建设公正、公平、开放和包容的世界至关重要。中国始终与世界各国分享发展成果，为推动世界经济稳定增长作出了重要贡献。

阿根廷国立拉普拉塔大学中国研究中心研究员塞巴斯蒂安·舒尔茨认为，亚太地区是全球经济引擎。中国正提倡一种更具包容性的全球化，尊重每个国家不同发展模式，致力于促进全球共同发展。

“合作是经济发展的基础，增长是繁荣的共同驱动力。”正如宝马集团董事长齐普策所言，中国人口规模巨大的现代化将凸显对创新产品和服务的需求，为世界带来新的增长机遇，给全球创新和可持续技术发展提供契机，释放出多边合作的强烈信号。

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