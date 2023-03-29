新华社耶路撒冷3月29日电（记者王卓伦 吕迎旭）鉴于以色列政府强行推动司法改革在国内引发巨大争议，总统伊萨克·赫尔佐格28日主持会议，力促支持和反对改革的两派达成折中方案。连日来剑拔弩张的局面暂显缓和势头，但前景尚不明朗，处于风口浪尖的总理本雅明·内塔尼亚胡仍骑虎难下。

2022年11月13日，以色列总统赫尔佐格（右）授权利库德集团领导人内塔尼亚胡（左）组建新政府。新华社记者王卓伦摄

内塔尼亚胡领导的执政联盟、前总理亚伊尔·拉皮德领导的“拥有未来”党、前国防部长本尼·甘茨领导的国家团结党，均派出代表参加此次会议。以色列总统府28日晚发表的声明说，会议在“良好气氛中”举行，持续大约90分钟，会议次日还将继续。

据《以色列时报》报道，“拥有未来”党代表团发表声明，建议议会删除目前正在进行的司法改革相关立法程序，以便“在新的一页上开始谈判”。该党代表团还呼吁形成一部能被广泛认可的以色列宪法，反映全体以色列公民的共识和意志。

国防部长约亚夫·加兰特25日呼吁暂停司法改革，次日遭内塔尼亚胡解除职务，引发多地大规模示威，近3个月来针对政府执意推动司法改革的抗议活动进入高潮。面对愈演愈烈的抗议与反对声，内塔尼亚胡27日宣布，将议会对司法改革相关法案的二读和三读推迟至4月中下旬，以便争取时间以达成广泛共识。

同时，内塔尼亚胡强调有必要改革现行司法制度，以恢复政府部门间“失去的平衡”，“维护甚至加强个人权利”。

赫尔佐格随后发表声明，认可内塔尼亚胡暂时叫停司法改革相关立法程序。他呼吁各方进行诚实、认真和负责任的对话，以迅速平息紧张局势。

内塔尼亚胡率利库德集团赢得去年11月举行的议会选举，后成功组建由利库德集团等6个右翼或极右翼政党组成的联合政府。今年以来，内塔尼亚胡政府致力于推动司法改革，包括允许议会以简单多数否决最高法院决定、赋予政府在任命法官方面更大权力等，引发较大争议。

极右翼“犹太力量党”党首伊塔马尔·本-格维尔被认为是助力内塔尼亚胡赢得大选的关键人物，出任国家安全部长。虽然他曾威胁如果停止司法改革将退出执政联盟，但仍在27日内塔尼亚胡宣布推迟司法改革后表示支持。

舆论认为，这是因为本-格维尔的诉求已获得内塔尼亚胡的承诺——政府将批准组建受控于国家安全部的国民警卫队。

据《耶路撒冷邮报》报道，国民警卫队目前下设于边防警察部队，约有900名正规士兵及数千名预备役人员和志愿者。国家安全部一名发言人28日晚表示，未来国民警卫队将致力于打击犹太人和阿拉伯人混居地区的“犯罪组织”。

前警察局局长摩西·卡拉迪指出，本-格维尔出于其个人政治目的试图组建一支“私人民兵队伍”，正瓦解以色列民主、危及国家安全。

《耶路撒冷邮报》援引以色列民权协会的声明说，本-格维尔将国民警卫队纳入麾下构成了对阿拉伯人权利的侵犯，为当前政治动荡局势增加了新的险情。“似乎仅仅和司法系统对着干还不够，现在我们看到权威正有序地从警察手中夺走，变成了本-格维尔手中的国民警卫队。”

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