新华社马来西亚乔治市3月29日电 专访：中国好，世界才更好——访马来西亚华人公会副总会长陈德钦

新华社记者汪艺 毛鹏飞

“中国好，世界才更好，中国经济的蓬勃发展为周边国家带来了机遇。”马来西亚华人公会副总会长陈德钦日前在马来西亚槟榔屿州乔治市接受新华社记者专访时这样说。

陈德钦表示，改革开放以来，中国经济的蓬勃发展给他留下了深刻印象。中国在短短几十年里实现经济崛起，成为世界上举足轻重的经济体，令人肃然起敬。

陈德钦认为，中国提出的构建人类命运共同体理念，是当今世界各国平等相待的最佳途径，也是当世界存在较多不稳定因素时，维护世界和平稳定的不二法门。在今后的世界格局发展中，这一理念将发挥重要作用。

陈德钦兼任马华“一带一路”中心主席。在他看来，共建“一带一路”合作是沿线国家的“大合唱”，各方共享经济发展成果。他说，希望马华“一带一路”中心继续促进马中两国人民相互交流、分享资源、推动经济增长。

陈德钦说，中国是新冠疫情后经济恢复最快的国家之一。通过与周边国家密切的经济联系，中国经济的蓬勃发展带动了包括马来西亚在内的周边国家发展，这让自己再次感受到“中国好，世界才更好”。

作为马来西亚华人，陈德钦说非常高兴看到马来西亚青年学习中文的热情正不断高涨，对中国的认识不断加深。

“我很希望更多马来西亚人到中国去看看。”陈德钦说，欢迎更多中国青年到马来西亚，希望马中双方搭建更多交流平台，通过青年交换计划，鼓励马来西亚华人、特别是年青一代到中国去寻根。

陈德钦还说，希望马中继续在经贸、旅游、教育等领域加强合作，相信未来马中关系将更加密切。

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