新华社吉隆坡3月29日电 专访：期待深化马中科技交流合作——访马来西亚科技与创新部长郑立慷

新华社记者毛鹏飞 汪艺 梁慧文

马来西亚总理安瓦尔于3月29日至4月1日出席博鳌亚洲论坛2023年年会并对中国进行正式访问。马科技与创新部长郑立慷近日在吉隆坡接受新华社记者专访时表示，中国科技创新成果丰硕，科技造福民生经验丰富，期待进一步深化马中科技交流合作，欢迎中国优秀科技公司赴马投资，共同发展。

中马两国在农业、科技、教育、文化、传统医学、军事等领域的交流与合作顺利发展。1992年两国签署《科技合作协定》，成立科技联委会。近些年两国政府间交流互动更加密切，科技人文交流持续升温。在疫苗研发、空间科技、中医药、人工智能、大数据、热带农业等领域开展了诸多务实合作，取得了显著成效。

郑立慷对中国创新驱动战略带来的科技创新及取得的成果给予高度评价。他说，中国在科技发展方面达到了前所未有的高度，在尖端技术领域取得了一系列突破性进展。特别值得指出的是，中国的科技创新在应用于人们日常生活方面也取得了十分显著的效果，比如在人工智能、电子商务、移动支付、生物科技、粮食安全等领域，用科技改善民生，值得学习借鉴。

郑立慷说，马来西亚在与中国科技合作的过程中受益匪浅，主要是得益于中方开展的技术转移。他希望未来马来西亚还可以与中国在卫星制造、遥感技术等领域开展更多交流。

郑立慷表示，他在生活中体验最多的就是中国创新为移动支付和电子商务带来的改变。例如，马来西亚最流行的移动支付品牌“一触即通”近年来快速发展，推出了包括电子钱包在内的多种服务，这离不开马来西亚公司与中国公司的密切合作。

谈及过去访问中国时令其印象深刻的中国科技名片，郑立慷特别提到高铁。他说，中国拥有全世界最大规模的高速铁路网，在这方面的科技地位毋庸置疑。他希望可以通过与中国合作提升马来西亚轨道交通水平，让马来西亚的交通更加通畅。中马合作建设的马来西亚东海岸铁路是一个很好的开始，希望马来西亚人以后也有机会享受到高铁的便利。

谈及中国科技创新在应对气候变化、推动绿色可持续发展方面的作用，郑立慷说，中国在这方面的努力和成就是最直观的。中国近年来大力发展包括太阳能、风能在内的可再生能源，以及新能源汽车行业的迅速发展，都是在减排和低碳发展方面的成果。在运用科技保护环境领域，他相信马来西亚和中国有很大合作空间。

采访过程中郑立慷还强调人员交流的重要性。他说，目前马来西亚不少大学和中国高校都有紧密的合作，希望未来能够进一步加大合作力度，特别是开展学生和青年技术人才的交流。

郑立慷认为，中国的科技创新与对外交流合作促进了中国与各国共同发展。谈及一些西方国家制裁中国的“卡脖子”等行为，他说：“马来西亚不会屈服于任何一个国家的压力。对马来西亚来说，发展经济是我们的首要任务，只要能够为我们国家的经济发展带来好处，我们都会欢迎。”

最后，郑立慷还向中国科技公司发出邀请，欢迎优秀的中国科技公司来马来西亚，尤其是在人工智能、可再生能源、生物科技、电动车等领域进行投资。他表示，优秀的中国公司不仅能带来先进的技术，还能带来相应的企业文化和管理经验。马来西亚一定会提供便利的平台，帮助这些公司不仅走进马来西亚的市场，并得以辐射整个东盟市场甚至国际市场。

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