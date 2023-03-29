2023年3月29日，外交部部长助理农融应邀出席博鳌亚洲论坛2023年年会“全球地缘政治展望”分论坛并发表主旨演讲。

农融表示，面对变乱交织的国际安全形势，习近平主席在去年博鳌亚洲论坛年会开幕式上郑重提出全球安全倡议，倡导以团结精神适应深刻调整的国际格局，以共赢思维应对复杂交织安全挑战，为解决全球安全难题、消除国际安全赤字、促进人类共同安全提供了中国方案，得到国际社会广泛赞誉和积极响应。

农融表示，全球安全倡议为维护促进世界和平安全提供理念指引和行动指南，提出近一年来取得一系列积极进展和成果。不久前，中方发布了《全球安全倡议概念文件》，针对当前最突出最紧迫的国际安全关切列出20项重点合作方向，并就倡议合作平台和机制提出建议设想。目前，已有80多个国家和国际组织对倡议表示赞赏支持。倡议明确写入20多份中国同有关国家和组织交往的双多边文件。在倡议理念 原则指导下，中方为推动各类热点问题的政治解决不懈努力，并积极致力于同各方开展抗疫、反恐、生物、网络、粮食、气候变化等非传统安全领域合作。

农融表示，亚太地区作为世界和平稳定锚、发展动力源，当前安全局势保持总体稳定，同时面临复杂严峻挑战。全球安全倡议有关理念原则为各方共同维护亚太安全稳定、实现亚太持续繁荣指明了方向和路径。中方呼吁各方共同努力为亚太持久和平稳定筑牢政治根基、夯实经济基础、完善制度保障并维护良好环境。任何国家企图把亚太阵营化、北约化、冷战化，都是站在致力于和平发展的亚太国家的对立面，时代不允许，人民也不会答应。

农融强调，中国共产党第二十次全国代表大会确定新时代新征程上我们的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。在今年中国全国“两会”上，习近平主席强调要加快推进中国式现代化建设。中国式现代化不走殖民掠夺的老路，不走国强必霸的歪路，走的是和平发展的人间正道。中方欢迎所有爱好和平、致力发展的国际社会成员积极参与全球安全倡议合作，共同丰富倡议内涵和实践，协力应对各类安全挑战，为守护亚太和平安宁、维护世界和平稳定作出新的贡献。

“全球地缘政治展望”分论坛由博鳌亚洲论坛秘书处主办。外交部前副部长、联合国前副秘书长刘振民，斯洛文尼亚前总统图尔克和巴基斯坦总理前国家安全顾问优素福、哈佛大学政治学教授阿利森、红十字国际委员会东亚地区代表处主任柯邱鸣等出席，围绕俄乌冲突、中美关系、亚太安全形势及如何破解人类安全困境等议题进行交流。与会嘉宾高度评价全球安全倡议提出一年来取得的积极进展和重要成果，期待各方积极参与倡议有关合作，共同努力维护和促进世界和平安全。

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