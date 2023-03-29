人民网雅加达3月29日电 （记者张杰）当地时间29日上午，墨韵书法实训基地设立仪式和第一期书法培训班开班仪式在印尼阿拉扎大学孔子学院举行。孔院副理事长穆尼、中方院长牛海涛、印尼方院长菲力、法国书画家协会副主席兼墨韵书法工作室创办人王玉斌及参加第一期培训的6名学员等参加了本次活动。

穆尼在致辞中表示，墨韵书法实训基地是阿拉扎孔院首次设立的书法培训基地，这是一件很有意义的事情。对于参加培训的孔院学员来说，能够系统的学习书法课程，将有助于学员们技能的提升和对中国书法文化的理解。

王玉斌在致辞中感谢孔院设立墨韵书法实训基地，并表示在孔院设立书法实训基地并对孔院学员们进行系统的书法培训有别于之前的文化体验活动，相信经过第一期的培训，学员们的书法水平将会有很大的进步和提高。

墨韵书法实训基地第一期6名学员来自阿拉扎大学中文系1位老师和5位在读本科生，第一期培训课共20节，每周一节，每节课2个小时，本次培训结束后达到书法初级水平。

阿拉扎大学孔子学院成立于2010年11月9日，由中国福建师范大学与印尼阿拉扎大学共建，是印尼最早成立且唯一位于首都雅加达的孔子学院。

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