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“白头鹰”现形记|在美国，枪越多，越安全？

2023年03月29日14:46 | 来源：新华网
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美国田纳西州纳什维尔市一所小学当地时间3月27日发生枪击事件，包括3名儿童在内的6人遇害。枪患已经成为美国社会的“不治之症”。一声声枪响让美国民众生活在枪支暴力的血色阴影之中，苦不堪言却毫无办法。

美国枪支泛滥触目惊心。数据显示，美国人口不到全球5%，民间拥枪数却占全球的46%，平均每100人拥有约120.5支枪。无论是私人拥枪总数，还是人均拥枪数量，美国都高居世界第一。

美国枪支暴力愈演愈烈。美国私人拥枪引发大量暴力事件，给社会带来巨痛。每年有超过39000人死在枪下，无辜儿童也难以幸免，仅2022年就有超过6000名儿童因枪击而受伤或死亡。

美国枪患顽疾根深蒂固。民主共和两党在枪支管控问题上分歧严重，在美国政治日益极化背景下，双方更难妥协。利益集团则趁机游说，大搞金钱政治，影响国会议员在枪支问题上的立场，置民众生命于不顾。1998至2022年，拥枪团体花费1.904亿美元用于游说。拥枪团体甚至对民众宣称，阻止枪支暴力的最好办法就是让更多的所谓好人持枪，“枪越多、越安全”。

两党相互掣肘的政治体制、日益极化的政治生态、无孔不入的利益集团……无数民众付出生命的代价也未能改变枪支暴力的悲剧循环。美国民众沦为美国政府治理失败的牺牲品。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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