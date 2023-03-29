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欧盟将削减天然气需求目标延长一年

2023年03月29日14:44 | 来源：新华网
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新华社布鲁塞尔3月28日电（记者 康逸）欧盟成员国28日达成政治协议，同意将自愿减少15%天然气需求的目标延长一年。根据规定，欧盟理事会保留了在出现供应安全问题时，强制性要求成员国减少天然气需求的可能性。

新规定为欧盟成员国设定了一个自愿目标，即在2023年4月1日至2024年3月31日期间，将天然气消费量与2017年4月1日至2022年3月31日期间的平均消费量相比减少15%。

此外，欧盟成员国将至少每两个月报告一次节能数据。如果出现供应安全问题，他们将每月报告数据。同时，如果成员国愿意，也可报告每个部门的能耗情况。该规定将在欧盟官方公报上公布，并于2023年4月1日生效。

欧盟轮值主席国瑞典副首相兼能源与工商大臣埃芭·布施表示，欧盟并没有完全摆脱能源危机，欧盟成员国需要在下一个冬天前做好准备。从2022年8月到2023年1月，欧盟天然气总消费量下降了19.3%。减少天然气需求有助于补充库存，降低价格，并确保更多能源供应。

为保障天然气供应安全，去年7月，欧盟成员国同意采取自愿措施在2022年8月1日至2023年3月31日期间，将天然气需求减少15%。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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