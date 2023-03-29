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新开发银行副行长：罗塞夫将为新开发银行打开新的大门

2023年03月29日13:36 | 来源：人民网-国际频道
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新开发银行副行长阿尼尔·基绍拉线上接受媒体采访。视频截图
新开发银行副行长阿尼尔·基绍拉线上接受媒体采访。视频截图

人民网博鳌3月29日电 （记者张荣、盛楚宜）以“不确定的世界：团结合作迎挑战，开放包容促发展”为主题的博鳌亚洲论坛2023年年会28日在海南博鳌拉开序幕。新开发银行副行长阿尼尔·基绍拉在论坛举办期间接受了媒体群访，他表示，新任行长迪尔玛·罗塞夫有扎实的专业知识、丰富的管理经验，她为新开发银行打开新的大门。

“罗塞夫是金砖国家开发银行的创始人之一，她曾是巴西能源部长、巴西总统，因此她知道自己的职责所在。她会为可持续发展、基础设施建设、气候变化作出贡献。” 基绍拉表示。

基绍拉告诉人民网记者，新开发银行是一个新机构。因此，正需要像她这样经验丰富的人为新开发银行注入新动力，新开发银行也将因她的加入焕发新的光彩。

据公开资料显示，罗塞夫是巴西的首位女总统。作为劳工党成员，2011年她接替卢拉担任巴西总统，并在三年后赢得连任，但在2016年以违反预算法操纵国家财政之名遭到弹劾。2017年6月9日，巴西最高选举法院裁决罗塞夫无罪。

新开发银行还在官网的声明中提到，当选为巴西第一位女总统后，罗塞夫在摆脱贫困方面卓有成效。“作为该国历史上最广泛的减贫进程之一，巴西被从联合国饥饿地图中删除。在国际上，她促进了对所有国家主权的尊重和对多边主义、可持续发展、人权和和平的捍卫。”

3月24日，金砖国家新开发银行在官方网站发布声明，宣布巴西前总统迪尔玛·罗塞夫当选为该行新任行长。罗塞夫27日已抵达上海，并开始在新开发银行总部履职。

（实习生巩微微对本文亦有贡献）

(责编：苏缨翔、杨牧)

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