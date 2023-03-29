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中方代表批评个别国家在叙利亚人权问题上的虚伪

2023年03月29日13:25 | 来源：新华网
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新华社联合国3月28日电 联合国大会28日举行关于叙利亚失踪人口问题非正式通报会。中国常驻联合国代表团临时代办戴兵在会上发言，批评个别国家在叙利亚人权问题上的虚伪做法，敦促个别国家立即解除对叙利亚单边制裁。

戴兵表示，中方一贯主张通过建设性对话与合作促进和保护人权，反对政治化、选择性、双重标准和对抗做法，反对未经当事国同意设立国别机制。包括中方在内的许多国家都对联大第77／230号“叙利亚人权状况”决议投了反对票，这一充满争议的决议不应作为召开此次会议的依据。

戴兵说，自2月6日发生强烈地震以来，叙利亚西北部地区人道局势始终牵动着国际社会的心。有关国家在地震后宣布临时性放宽或暂停对叙利亚单边制裁，但这无法掩盖长期单边制裁带来的系统性损害，更无法消弭造成的严重人道危机。单边制裁一天不解除，叙利亚人道局势就不可能得到根本改善。

戴兵指出，个别国家一边对叙利亚人权状况表达严重关切，另一边却非法盗取大量石油等叙利亚人民的宝贵资源，加剧叙利亚经济发展困境，严重侵犯叙利亚人民的生存权、发展权、健康权等最基本的人权。这是赤裸裸的霸凌行径，也赤裸裸地暴露了在人权问题上的虚伪。

戴兵强调，如果个别国家真的关心叙利亚人权，就该尊重叙利亚的国家主权，立即解除对叙利亚单边制裁，支持叙利亚人民开展灾后重建，帮助妇女、儿童等弱势群体获得必要医疗物资和生活服务，并立即停止攫取叙利亚资源的非法勾当。

戴兵说，叙利亚危机延宕十余年，给叙利亚人民带来深重苦难。中方愿再次强调，叙利亚的未来必须掌握在叙利亚人民手中。中方支持叙利亚同地区国家改善关系的努力。联合国和国际社会应坚持“叙人主导、叙人所有”原则，为早日实现叙利亚问题的政治解决发挥建设性作用。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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