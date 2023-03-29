人民网斯德哥尔摩3月28日电 （记者殷淼）3月28日，中国驻瑞典大使崔爱民应邀出席瑞中贸易委员会午餐会，并发表题为《中瑞经贸合作未来可期》的主旨演讲。崔爱民表示，中国共产党二十大会议确定了今后一段时期中国发展的蓝图和战略，明确了中国式现代化发展道路的内涵，相信中国发展将为包括瑞典在内的世界各国企业在华发展带来重要机遇。瑞中贸易委员会主席佩尔松、中国驻瑞典大使馆经商处参赞韩晓东及40余名瑞中贸易委员会会员企业代表参加会议。

崔爱民在演讲中指出，去年召开的中国共产党二十大确定了今后一段时期中国发展的蓝图和战略，明确了中国式现代化是走和平发展道路的现代化。今年两会制定了一系列重要政策，表决通过了一系列重要成果文件，释放出了一系列重要信息，让国际社会再次看到中国发展蕴含的理性、韧性和确定性。

崔爱民表示，中国经济将以高质量发展为目标，通过不断深化改革开放，释放消费市场的巨大能量，为包括瑞典在内的全球企业带来更多商机，让双方共享中国高水平开放的制度红利。

崔爱民表示，中瑞经济发展目标一致，在生态建设、创新驱动、高端制造等领域互补性强，合作空间广阔。期待双方进一步拓展合作内涵、挖掘合作潜力、营造良好合作氛围，共享中国高质量发展带来的新机遇。

佩尔松及与会代表纷纷表示，崔爱民大使的演讲坚定了瑞中贸易委员会及其会员企业继续深化双边务实合作的信心，使其更加看好中国经济的未来发展前景。期待在后疫情时代，双方企业不断拓展合作领域，开展更紧密的互利合作，推动瑞中经贸关系取得更大发展。

(责编：于洋、常红)