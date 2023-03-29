3月24日拍摄的博鳌亚洲论坛国际会议中心（无人机照片）。新华社记者 郭程 摄

新华社海南博鳌3月29日电（记者严钰景、刘邓）博鳌亚洲论坛2023年年会28日开始举行。博鳌亚洲论坛秘书长李保东在年会首场新闻发布会上说，面对地缘政治冲突、全球化逆流，亚洲在全球经济治理中更加积极有为，全球治理进入“亚洲时刻”。

与会代表认为，2023年，全球经济增长预期有所上调但仍相对疲弱，但亚洲经济体作为世界经济重要引擎，整体复苏步伐加快。

博鳌亚洲论坛理事长潘基文表示，不确定性依然是今年的年度热词，全球经济增长似乎开始触底反弹，但前路依然坎坷。全球贸易顶住了去全球化和保护主义浪潮，创下了历史新高，但后劲不足，可能会在2023年陷入停滞。但新兴经济体和发展中的亚洲依然是全球增长最大的希望和首要生力军，二者加起来将贡献全球四分之三的经济增长，仅中国和印度就将贡献全球半数的经济增长。

据国际货币基金组织测算，中国经济增速每提高1个百分点，亚洲其他地区的产出就会增加约0.3个百分点。

3月28日，博鳌亚洲论坛2023年年会新闻发布会暨旗舰报告发布会举行。新华社记者 郭程 摄

博鳌亚洲论坛副理事长周小川表示，2023年是“一带一路”倡议提出十周年，是全球发展倡议推进落实之年。中国将与亚洲其他国家一起以合作促发展，在坚持多边主义、维护世界经济稳定上彰显亚洲力量，给不确定的世界带来确定性。

论坛28日发布的《亚洲经济前景及一体化进程》2023年度报告预测，亚洲经济体2023年加权实际国内生产总值增长率为4.5%，成为世界经济暗淡图景中的亮点。

报告认为，全球对亚洲货物贸易的依存度保持稳定，亚洲经济体在全球价值链中发挥着不可替代的作用。亚洲经济体积极推动多边贸易体制改革，深度参与全球货币金融治理，深化数字经济发展与合作，不遗余力投入减贫事业，强化开发性融资助推全球发展治理进程。在全球宏观经济政策协调领域，亚洲发挥了更为积极主动的引领作用。

报告数据显示，2021年，全球数字服务贸易出口额前十名中，中国、印度和新加坡分列第五、第六和第九位。2022年，全球前十大电商销售额的国家排名中，中国、日本、韩国、印度和印度尼西亚分列第一、三、六、七、九位。亚洲金融融合加深，帮助提升了区内经济体抵御国际资本流动负面冲击的能力。

周小川认为，亚洲是世界经济增长和可持续发展的关键动力。《区域全面经济伙伴关系协定》等区域自由贸易协定稳步落实，将带来更大的制度开放红利，助力疫后复苏，绿色发展和数字经济将为亚洲增长提供强有力的新动能。

这是3月28日拍摄的“产业链供应链新格局”分论坛现场。新华社记者 蒲晓旭 摄

28日，在年会举办的“产业链供应链新格局”分论坛上，芬坎蒂尼集团亚太区及大中华区总裁法布里奇奥·费里表示，亚洲的消费市场潜力巨大，马来西亚、印尼、越南、菲律宾的中产阶级在蓬勃壮大，他们想要提升生活品质，获得更好的服务，跨国企业正在锁定这些目标受众。“中国在10到20年内就会成为最大的邮轮市场，中国市场规模无法忽视。”

论坛会员、新加坡金鹰集团主席陈江和分析说，2030年，亚洲中产阶级将成为规模庞大的消费群体，中产崛起带来更庞大的消费需求和更广阔的市场空间，将成为刺激区域内消费需求的直接动力，中产阶级的崛起也意味着更多高素质人才涌现，对实现亚洲经济贸易的快速修复与发展起到重要作用。

今年是自新冠疫情暴发以来，博鳌亚洲论坛年会首次完全恢复线下会议。来自50多个国家和地区的约2000名代表参会，包括92位各国部长级高官和前官员、11位国际和地区组织负责人以及众多商界领袖及著名学者参与讨论。

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