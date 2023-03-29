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“中企填补了我们无高等级公路的空白”——感受乌干达的“国宾大道”

2023年03月29日09:28 | 来源：人民网-国际频道
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车辆正在第一条高速路上行驶。人民网记者 黄培昭摄
车辆正在第一条高速路上行驶。人民网记者 黄培昭摄

人民网坎帕拉3月29日电 （记者黄培昭）一条现代化的高速公路，由乌干达首都坎帕拉起始，蜿蜒前行49.56公里，抵达位于风光旖旎、秀色可餐的维多利亚湖畔小城恩德培，这便是由中国交建承建、中交一公局集团具体实施修建的乌干达“国门第一路”，即坎帕拉至恩德培国际机场的高速公路（简称KE高速路）。

中交乌干达分公司总部党支部书记鞠文杰向记者介绍说，乌干达境内以前没有一条高速公路，中企的努力，使这个有着“高原水乡”的国家实现了高等级公路零的突破。人民网记者乘车行驶在这条现代化的高速公路上，感觉与国内的高速公路没有什么区别。中国交建在建设过程中不断追求技术创新，以精品造福当地社会、助力当地经济的发展，为乌干达人民打造出了一条高标准、高质量的标志性工程，成为乌干达新的地标之一，被当地媒体誉为“国宾大道”和“国门第一路”。

“公司与乌干达政府关系密切，在乌干达积累了良好信誉及口碑。同时公司秉持高度的社会责任感，通过建设精品优质工程，在促进就业、改善民生、保护环境等方面积极履行社会责任，受到政府和民众的高度认可。”鞠文杰告诉人民网记者。

据当地媒体报道，在KE高速路建设期间，中建每年给乌干达创造就业岗位1500多个，乌方参建员工占比高达90%以上，因此，中企帮助乌干达培养了大批公路技术管理人才，为推动乌干达基础建设积蓄了有生力量。同时，中国交建还多次为当地社区和学校修缮道路、挖掘水井等，积极主动承担社会责任，建立了和谐的企地关系，赢得了良好的社会声誉，促进了中国企业在乌干达的健康、可持续发展。

值得一提的是，这条高速公路按照双向四车道高速公路设计，完全采用中国规范和标准建造，印证着中国技术、中国标准、中国规范得到认可，走向世界。KE高速路的诞生，将乌干达首都至国际机场的行程由原来的2小时缩短至40分钟，极大方便了当地居民的出行和外国游客在机场和首都之行的往来，而且在大幅改善首都及周边地区交通状况的同时，也拉动周边分散的经济活动向首都中央商务区集中，为乌干达今后的基础设施建设和运营管理提供了新模式。

乌干达总统穆塞韦尼对这条中国人承建的高速公路关注有加，在开工和竣工典礼都无一缺席，甚至在上班途中也不忘视察工程进展情况。当地媒体和舆论更是对这条“国宾大道”夸不绝口。

乌干达第一大报《新景报》（New Vision）近日刊登新闻，讲述了当地人山姆逊·丁卡（Samson Tinka）在KE机场高速公路上的行车体验，盛赞KE高速公路。报道称，由于接送孩子上学需绕道，丁卡此前从未在去年刚建成的KE高速路上行驶过，近期学校放假，丁卡尝试走KE高速上下班。

文章写道：“清晨的KE高速路，微风阵阵，清爽异常。道路平整宽敞，交通顺畅，路灯光线柔和舒适。道旁树木丛丛，标线清晰明了，周边环境优美、宁静怡人，行车体验好极了。”

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(责编：于洋、常红)

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